Грег Ван Авермат о кризисе, тренировках и переносах велогонок

34-летний велогонщик команды CCC Грег Ван Авермат в отличие от многих велогонщиков пелотона, живя в Бельгии, может выезжать на тренировки, но, как и все, он с нетерпением ждёт возвращение в гонки. Во время пресс-конференции по телефону он рассказал, как проводит время дома во время вынужденного перерыва, как отреагировал на перенос Олимпийских игр на 2021 год, каким видит окончание велосезона этого года.

— Грег, как проводишь время дома?

— Ну, в Бельгии нет полной изоляции. Больницы довольно хорошо справляются и не переполнены, в отличие от Италии или Испании. Мы всё ещё можем выходить на улицу, делать упражнения в одиночку. Правительство даже рекомендует людям выходить и заниматься спортом (но по одному). Так что в Бельгии нам повезло. Жизнь в стране замедлилась, но до известной степени в моей ежедневной жизни это не слишком чувствуется. Самая большая разница в том, что мы не едем на велогонки, что я много времени разговариваю с журналистами дома, стараюсь давать им точку зрения спортсмена на постоянно меняющуюся ситуацию. А ещё я стараюсь как можно больше времени проводить с детьми и заниматься домашними делами. Если честно, дни проходят очень быстро. Но нам надо быть внимательными и надеяться, что рано или поздно всё это закончится, и мы сможем поставить несколько целей на конец сезона.

— Какие тренировки проводишь?

— В основном на выносливость. Выезжал несколько раз на маунтинбайке, искал новые дороги в окрестностях. Мне это нравится, да и погода была хорошей. Чаще всего мне просто хочется выезжать на велосипеде, чтобы мог чувствовать себя здоровым.

— Как в Бельгии ощущается отсутствие весенних классик?

— Для всех нас это тяжело. Я воочию наблюдаю, что их всем не хватает. По телевизору или в интернете показывают много старых велогонок. И эти показы очень популярны. Мне самому нравится смотреть старые велогонки. Обычно я не часто смотрю их, но, возможно, мне это надо, потому что могу извлечь уроки. Когда выезжаю на тренировки, чувствую огромную поддержку. Люди часто кричат мне, что надеются на скорое возобновление велогонок. В каком-то смысле люди сейчас стали дружелюбнее.

— Проводится много виртуальных велогонок, в это воскресенье состоится виртуальный Тур Фландрии. Ты будешь участвовать в каких-то из виртуальных гонок?

— В общем-то, я не большой фанат виртуального велоспорта, потому что люблю настоящие ощущения – поиск позиции, ветер, разные факторы стресса. Всё это очень важно на Туре Фландрии, но, конечно, я могу понять привлекательность новых технологий, которые становятся всё лучше и лучше. Да, я приму участие в виртуальном Туре Фландрии. Думаю, сейчас важно поддержать гонки и болельщиков. Это даёт нам ощущение предвкушения!

— Как действующий олимпийский чемпион, ты был настроен защищать титул. Тяжело ли было увидеть, что соревнования отложены?

— Конечно. Я очень надеялся, что Игры всё-таки состоятся, но потом настал момент, когда стало понятно, что это невозможно. Я очень их ждал. Мне нравится дистанция, и то, что Олимпиада проводится после классик и Тур де Франс, давало мне надежду, что я смогу быть в хорошей форме. Теперь же посмотрим. Я становлюсь старше, надо будет посмотреть, как всё получится.

— В некотором смысле ты, возможно, можешь быть единственным, кто рад, что Олимпиада откладывается, потому что теперь сможешь быть олимпийским чемпионом пять лет!

— Да, многие мне это говорили, но на самом деле это просто показало бы недостаток амбиций. Я выиграл, хочу защитить титул. Победа на Олимпиаде очень изменила мою жизнь, потому что она намного больше, чем велоспорт.

— А что сложнее, отсутствие классик или Олимпиады?

— Трудный вопрос, не думаю, что смогу ответить на него. И классики, и Олимпиада важны. Это не Гранд-тур, который гонщик может выбирать каждый год. Если и есть урок, который велогонщики могут извлечь из этой ситуации, так это то, что нельзя всё принимать как должное. У нас короткие карьеры, мы должны всегда бороться с максимальной отдачей! Надеюсь, что придёт время, когда мы сможем возобновить сезон. Но это решение за ответственными лицами.

— Как думаешь, какие велогонки после возобновления сезона должны получить приоритет, ведь очень много гонок в календаре придётся переставить?

— Трудно сказать. Очень надеюсь на Тур де Франс. Если его отменят, и нам, и спонсорам будет сложно. UCI нужно изучить календарь, чтобы понять, какие гонки можно провести в другое время. Некоторые гонки организаторы не могут переставить. Я дружу с организаторами E3, они мне сказали, что не смогут провести гонку в конце года, а потом организовать ещё одну в начале следующего сезона. У них просто не будет бюджета. Не все организаторы хотят переносить гонки. Но было бы великолепно, если бы такие Монументы как Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж-Рубэ прошли в конце года, если это возможно. Было бы отлично, если у этих гонок не появится в списке выпусков пустой год. Мы обязательно должны проехать их в конце года. Все этого хотят. Мы должны показать наших спонсоров, они в этом нуждаются.

— Можешь представить Тур Фландрии или Париж-Рубэ осенью? Что и как это может в них изменить?

— Сейчас представить не могу, но мы должны. Что изменит? И весной, и осенью погода может быть плохой. На самом деле, самой большой разницей будет то, что осенью у гонщиков в ногах будут Гранд-туры. Некоторые из них выходят сильнее остальных, а другим труднее восстанавливаться. Но сильные гонщики всегда готовы. Может оказаться, что тяжело подготовиться к трём трёхнедельным велогонкам в конце года. Но считаю, что для гонщиков-классиков важно получить возможность. Думаю, в сезоне потерь больше у классиков, чем у гонщиков на Гранд-туры, потому что у нас не так много возможностей.

— Многие команды объявили, что урезают заработную плату. Это обсуждалось в вашей команде?

— Да, мы говорили. Считаю, что очень важно осознавать, как влияет кризис на спонсоров. Если ваш спонсор – супермаркет, то, возможно, с ними всё в порядке. Но такие компании как CCC или Giant – наши главные спонсоры, страдают от кризиса. Думаю, что в такие момент нормально принять урезание зарплаты. В такое время это нормально. Я не могу сейчас выполнять свою работу на 100%, и мы должны пройти через это вместе.