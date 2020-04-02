Fitch: Экономика Турции во втором квартале начнёт стремительно сокращаться

В результате добровольного карантина, экономика Турции фактически остановилась, пишет Duvar.

Глава Центрального банка и его заместитель недавно открыто заявили, что намерены действовать быстро и решительно для дальнейшей поддержки финансовых рынков и экономики, что, по мнению экономистов, может привести к рецессии в середине года.

«Есть признаки того, что в отсутствие дальнейшего валютного давления ЦБ увидит возможность для очередного значительного снижения процентных ставок, что может привести к большей волатильности рынка», — сказал Уинслоу.

По словам аналитика, и без того отрицательные реальные процентные ставки Турции, относительно большие требования к внешнему финансированию и слабый авторитет Центробанка должны ограничить любое смягчение денежно-кредитной политики.

Однако один из турецких чиновников сообщил агентству Reuters, что банк «без сомнения» продолжит принимать меры предосторожности по мере необходимости.

«Стимулы будут реализованы только после ослабления социальных мер», — сказал чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

Глава Центрального банка Мурат Уйсал в свою очередь заявил, что принятые меры позволят ограничить воздействие эпидемии.

«В зависимости от потока данных и новостей, банк будет активно использовать все свои инструменты политики … для эффективного функционирования финансовых рынков и совершенствования механизма передачи финансовых ресурсов», — написал он в Twitter на прошлой неделе.

Напомним, что следующее заседание Центрального банка назначено на 22 апреля.