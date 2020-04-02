МИД РФ призвал Киев отказаться от политических игр в переговорах по Донбассу

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

МИД России призвал партнеров по нормандскому формату отказаться от политических игр и направить все свое внимание на переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Соответствующее заявление размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как указали в министерстве, ранее помощники лидеров Германии, Франции и Украины уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса, руководствуясь различными предлогами.

«Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне… Призываем партнёров по нормандскому формату прекратить политические игры и приступить наконец к серьезным переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что отказ от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает тот прогресс, который уже наступил.

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«Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс», — указано в комментарии министерства.

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