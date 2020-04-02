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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам из Ново-Огарево, 2 апреля 2020 года

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/663/13033663/TASS_39300142-pic905-895x505-10378.jpg" alt="Песков объяснил, почему отставали часы на руке Путина во время обращения" /></p> <p>

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставание наручных часов Владимира Путина от реального времени трансляции обращения. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном [видеозаписи — прим. «Газета.Ru»]», — рассказал Песков.

Ранее Путин обратился к россиянам, объявив, в частности, о продлении режима нерабочих дней из-за коронавируса до конца апреля.

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