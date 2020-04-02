close

Максим Богодвид/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/687/13033687/RIAN_6210598.HR-pic905-895x505-54831.jpg" alt="Власти Москвы рассказали, кто будет оштрафован за нарушение самоизоляции" /></p> <p>

Первый заместитель пресс-секретаря мэра Москвы Борис Булай сообщил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать несознательным столичным жителям, которые собираются большими группами, передает РИА «Новости».

По его словам, существует КоАП, а также имеется соответствующий указ, в котором и прописаны штрафы.

«Если люди не будут собираться большими группами, будут соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу лишь в экстренных случаях, то в настоящее время я не вижу предпосылок к получению штрафа», — сказал Булай.

2 апреля вступил в силу закон, который предусматривает штрафы за нарушение режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Их размеры для обычных граждан составляют до 5 тыс. руб. При этом для ИП, должностных и юридических лиц штрафы вырастают в несколько раз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самоизоляция: в Москве начинают штрафовать нарушителей

— Стали известны суммы штрафов за нарушение карантина в России

Источник