Цены на нефть взлетели после обещания саудитов сократить добычу

Не успел Дональд Трамп выразить надежду на сокращение добычи нефти, как цены тут же поползли вверх до 35 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть вечером подскочили, причем существенно. Так, цена марки Brent подскочили на 40% до 35,99 доллара за баррель. И такой взлет вызван одним только заявлением президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии.

Как написал в своем Twitter американский президент, поговорил о сокращении добычи сырья с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом, а тот в свою очередь, говорил на эту тему с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

При этом Трамп не исключил, что могут сократить и до 15 млн баррелей. «Хорошие, замечательные новости для всех!» – поделился радостью Трамп.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление Трампа о том, что у Мохаммеда бен Салмана был разговор с Путиным.

Как бы то ни было, по данным Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на сокращение, но до 9 млн баррелей в сутки, но опять же при условии, если другие страны – члены ОПЕК присоединятся и тоже урежут добычу. Но, как сообщалось ранее, цены на российский сорт Urals пока стоят на месте.