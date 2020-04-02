«Извини, в первый раз»: подарок от итальянцев тронул российских врачей

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Итальянские повара попытались приготовить борщ для россиян, прилетевших помогать в борьбе с коронавирусом. О необычном сюрпризе рассказал в фейсбуке Александр Семенов, которого телеканал «360» называет вирусологом.

«Борщ. Извини, это в первый раз», — обратились итальянцы к российским медикам.



По словам Семенова, подарок оказался «банальным свекольником».

«Не всякий Джованни доготовит до середины борща! Свекольно-капустно-картофельный суп на мясном бульоне был очень вкусным. Мы все соскучились по домашней еде, супа хотелось всем», — написал он.

Медик отметил, этим сюрпризом итальянцы устроили россиянам «маленький праздник».

На прошлой неделе российские военные специалисты прибыли в Бергамо, где разместится итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусом. Они привезли с собой мобильный комплекс анализа и диагностики, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам.

Самая тяжелая ситуация с пандемией складывается сейчас в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. На Апеннинах с начала эпидемии погибли более 12 тысяч человек, это самый высокий показатель во всем мире.

Согласно последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали свыше 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек умерли. Общее число заболевших в России достигло 3548, 235 выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.