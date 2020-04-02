Путин заявил об отсутствии перелома в борьбе с COVID-19 в Москве

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Москве пока не удается переломить ситуацию по коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ситуация меняется, и в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас очень большая страна, разная плотность населения. Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается», — сказал глава государства в телеобращении к россиянам.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.