Путин заявил, что угроза коронавируса сохраняется

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Угроза коронавируса сохраняется, пик эпидемии в мире и России еще не пройден, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении.

«Естественно, встает вопрос, что необходимо делать дальше, какие будут наши решения. Подчеркну, принимая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», — сказал Путин.

В связи с этим президент принял решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф