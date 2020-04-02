Евротопливо дешевле отечественного, должно появиться на заправках

На российских заправках может появиться бензин из Европы. О качестве говорить не станем, но в ценовом отношении — он куда привлекательнее отечественного. Настолько, что можно отдельные от других марок колонки устанавливать — «Из Европы». И не надо будет рассказывать про присадки и прочие чудодейственные свойства, которыми якобы насыщены премиальные марки российского бензина. Все эти преимущества померкнут на фоне цены зарубежного топлива.

О такой перспективе сообщило агентство Reuters, подкрепив свой прогноз расчетами: евротопливо стало настолько дешевле отечественного, что с учетом ввозной пошлины в 5%, текущего курса рубля, акциза и НДС импортный бензин в европейской части РФ будет стоить 37 тыс. руб. за тонну.

Но это не все. Если в среднем вес одного литра бензина А-95 составляет 0,750 кг, то цена литра бензина, легально привезенного из Европы, будет стоить около 28 рублей.Просто фантастика какая-то!

Однако, расчеты вполне реальные — так уж легли ценовые фишки: на мировом рынке топлива стоимость бензина резко снизилась, а на российском — происходит все наоборот.

Европа, обездвиженная пандемией, снижает цены на топливо, а в России, где по той же причине резко снизился трафик автопоездок, цены потихоньку — в пределах инфляции, как успокаивает Федеральная антимонопольная служба — но все же лезут вверх, а кроме того, владельцы автозаправок предупредили о грядущем повышении цен. И не в пределах инфляции.

Это всех весьма обескуражило. В нашей стране, конечно, давно стал дурной традицией такой парадокс, когда населению остается только каждый раз вопрошать: «А почему когда в мире нефть в цене падает, то у нас бензин продолжает дорожать?». Но это в обычных условиях, когда до серьезных протестов не доходит. Однако в период финансово-экономического кризиса и пандемии власти решили не испытывать народное терпение: 25 марта Генпрокуратура РФ дала поручение ФАС дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо и пригрозила нарушителям антимонопольного законодательства прокурорскими проверками.

То есть, в нашей нефтедобывающей и бензинопроизводящей стране о снижении цен на топливо нет смысла и помышлять: прокурорам и так приходится изрядно вспотеть, чтобы хотя бы загнать рост цен на топливо в инфляционные рамки. Это теперь вроде как рамки ценового приличия.

Но относительно дешевое импортное топливо может разрушить эту идиллию королей российских бензоколонок. Как предупреждает газета «Коммерсантъ», еще более опасным для российского рынка станет возможный импорт из Белоруссии, после того как тамошние НПЗ будут загружены российской беспошлинной нефтью. В российских нефтекомпаниях и в Минэнерго это пока предпочитают никак не комментировать.

А какие тут могут быть комментарии, если и так понятно, что бензин из Европы в нашу страну просто не пустят. Это же обрушит всю систему, которая вот уже многие годы устраивает и российское правительство, и нефтедобывающие компании, и нефтепереработчиков, и владельцев АЗС.Но от недорогого европейского бензина можно отбиться заградительными мерами, вплоть до эмбарго. И обосновать, как, например, расширение ответных российских санкций, скажем, на продление европейских санкций.

Но вот с братской Белоруссией такого не замутить. Президент Александр Лукашенко сразу и про Союзное государство, и про партнерство по ЕАЭС вспомнит, про обязательства обеспечивать свободное передвижение товаров в рамках этих союзов. И придется позволить россиянам покупать белорусский бензин, произведенный из российской же нефти.