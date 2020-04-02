Этическая классификация общества и расшифровка понятий

Если посмотреть на общество в целом полностью и в частности то его можно классифицировать по следующей системе оценок.

Этическая классификация общества: +4 Святой+3 Личность +2 Индивидуальность +1 Социальная личность 0 Индивид -1 Скептик -2 Циник -3 Демагог-4 Иезуит Ковалев С.В.

Описание и расшифровка понятий

+4 Святой — это личность которая своими действиями формирует рост отдельного индивида и общества в целом на более высшие и благородные уровни развития.

+3 Личность — это самоактуализирующаяся личность, которой свойственна её гармоничное развитие и цельность, её выделяют как личность с большой буквы, которой свойственно постоянная, гармоничная и здоровая реализация высших потребностей

+2 Индивидуальность — это развивающаяся, самоопределяющаяся, самореализующаяся личность, которой свойственна целостность и реализация высших потребностей.

+1 Социальная личность — шаблонная, массовая, традиционная, сценарная личность, которой присуще личина её маски и роли, а также уровень средних потребностей.

0 Индивид — это дезодаптант, досоциальная личность влекомая собственным эгом и в основном низшими потребностями.

-1 Скептик — это индивид который подвергает всё сомнению, которая в результате является разрушителем устоев и традиций общества, любых устоев и за счёт своей видимой безобидностью является на самом деле фундаментальными разрушителями всего и вся.

-2 Циник — это индивид который подвергает социальному разрушению всё вокруг себя за счёт своей пренебрежительной и презрительной позиции к чему-либо, также являются фундаментальными разрушителями всего и вся. Но за счёт своей презрительной позиции и пренебрежения они через социальное доказательство влияют на общество гораздо более масштабней скептиков и несут тем самым более существенный ущерб.

-3 Демагог — это умелый лжец, который извращает всё и вся на своём пути, является существенным фундаментальным разрушителем социума, особенно имея массовый доступ к нему. Они способны извратить понятия добра и зла, допустимого и недопустимого, признаваемого и непризнаваемого. Являются более существенными извратителями общественных устоев и нравов и несут более ощутимый вред чем скептик и циник.

-4 Иезуит — это человек, деятельность которого нацелена на понижение уровня развития отдельного человека и общества до более низкого уровня их задача не дать человеку состояться человеком. Являются прямыми идеологическими противниками личностей на уровне Святой. Иезуит взращивает в обществе такую форму окружающего общественного пространства, которая в режиме самовоспроизводства формирует общество скептиков, циников, демагогов и не даёт подняться личности с уровня индивида и массовой личности выше.

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Именно святой это тот уровень, который определяет людей, которые формируют позитивные и положительные тренды развития общества и его устойчивости. Святые это люди деятельность которых направлена во благо всего общества и человечества. Они являются важнейшими факторами устойчивости общества и его жизнеспособности. Являются идеологическими противниками иезуитов.

Именно личность с большой буквы способна в менять мир в хорошую сторону, превнося в него за счёт своего труда и личностных качеств блага и свой вклад в общее дело. Степень влияния на них через манипуляции, принуждение и формы деструктивного управления являются не эффективными. Личность является стержневой и точкой жесткости в обществе формируя и поддерживая общество в его устойчиво положительном тонусе. Чем меньше личностей в обществе тем более нездоровым является это общество.

Именно индивидуальность это тот уровень на который поднялся человек, вызывает неприязнь и недовольство у элиты, так как этот уровень человека, который менее подвержен управлению и манипуляции извне за счёт массовых средств влияния. Индивидуальность — это человек созидательного начала, как правило творческий и хорошо развитый обладает способностью влиять на мир гораздо более существенно в положительном контексте чем уровни индивида и массовой личности. Чем меньше индивидуальностей в обществе тем более нездоровым является это общество.

Именно социальная личность, которая является шаблонной и массовой, сценарной является тем общественным уровнем на который элиты воспитывают всё население земли, так как именно оно является основой их фундаментом влияния на массовое сознание, доверяющие «официальным» данным, СМИ, авторитетам и легко поддающиеся манипулированию. Именно эта масса людей наиболее выгодна для формирования своей удобной и выгодной формы управления и политики.

Именно индивид — это основа из которой вырастает общество, всё развитие начинается с этого нулевого уровня, так как все дети являются индивидами.

Недооценка влияния скептиков, циников и тем более демагогов на общество из-за их незаметной и более точно сказать из-за их невидимой безобидности является глубокой ошибкой общества.

Именно благодаря влиянию каждого отдельного скептика с его абсолютным, патологичным недоверием и повсеместным сомнением убивающем отдельно доводы и логику событий и обстоятельств просто жизненных ситуаций, задач и процессов, которая в результате сеет болотную почву под ногами и выбивает опоры из под ног они тем самым убивают веру основу силы человека и его существования, тем самым убивая и закапывая глубоко его потенциал.Именно благодаря влиянию циников с их показным пренебрежением и презрением, которая своей эпотажной мнимой уникальной точкой зрения формирует отвращение к устоям, нравам, событиям, фактам, процессам, ситуациям и выражениям, понятиям и т.д., то есть ко всему они убивают веру основу силы человека и его существования, тем самым убивая и закапывая глубоко его потенциал.

Именно благодаря влиянию демагогов, которые могут извратить любую идею, нрав, устой, понятие, смысл, процесс, событие, обстоятельство и вывернув всё наизнанку, обмануть миллионы людей и тем самым принести беды, голод и мор. Потому что, своими действиями демагоги убивают силу человека, его дух, его веру, его волю, его смыслы они убивают и закапывают глубоко человеческий потенциал.

Именно благодаря влиянию иезуитов, формируется окружающая среда, которая формирует негативные и деградационные общественные тренды, где влияя на массы и проводя свою политику они сдерживают и ограничивают, а также убивают и глубоко закапывают потенциал человека. Главная задача иезуитов сформировать среду, которая будет «естественным» образом порождать и увеличивать число скептиков, циников и демагогов, а также сдерживать индивидов и сценарных личностей от их развития.

Описание влияния и степени влияния каждого отдельного уровня стоит того, чтобы кто-то более искушенный сделал его более чётким и более ясным, чтобы каждый читатель, который бы ознакомившись с методологией общества, ужаснулся и восхитился и изменил себя и своё окружение. Ведь взращивая в обществе святых, личностей с большой буквы и индивидуальностей мы меняем этот мир к лучшему.

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Методология жизни!

Начнем с того, что называется «Уровнем развития».

Уровни развития: 1. Ученик 2. Мудрец 3. Вершитель 4. Искусник 0. Обыватель ИБЖЕ

Уровни развития:

Нулевой уровень: Обыватель — это человек который особо ничем не интересуется, полностью приспособленный к окружающему ландшафту.

Первый уровень: Ученик — это человек который учится, его главной задачей является поиск и приобретение знаний.

Второй уровень: Мудрец — это человек который применяет полученные знания на практике, его основная задача это уровень действия, реализация проектов, создание процессов и векторов движения. Масштаб мудреца уровень личных и общественно небольших проектов и организаций.

Третий уровень: Вершитель — это человек который в большинстве своём является успешным мудрецом, но масштаб влияния данного человека на мир поднимается до среднего уровня проектов. Задача вершителя — «вершить дела» т.е., решать проблемы большего масштаба.Четвертый уровень: Искусник — это человек который является успешным вершителем, достигнув успеха в решении средних и более масштабных проблем, данный человек в этом случае поднимается на уровень искусника. Задача искусника — успешное решение уже нескольких значимых и масштабных проблем.

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Если посмотреть на уровни развития в политической плоскости и перевести на наше общество, то мы увидим следующую картину.

Уровни развития: 1. Ученик — 5% граждан 2. Мудрец — 4,9 % граждан 3. Вершитель — 0,9% граждан 4. Искусник — 0,1% граждан 0. Обыватели — 90% граждан

Данная методологическая социальная карта универсальна она применима не только к политическому анализу общества, но является персональным методологическим инструментом. Используя методологию жизни в отношении себя и отталкиваясь от неё вы можете увидеть свой персональный уровень развития как каждодневный так и долгосрочный и отталкиваясь от этой информации возможно вы захотите что-либо изменить и у вас появится новая мотивация.

Данная методология жизни будет полезна исходя из следующего утверждения:

— Как можно проводить свою политику? Внешнюю активность.

Здесь надо понять что среди сторонников КОБ, существуют две категории людей:

1. Активист «СКОБА» — это активный сторонник КОБ, наделенный Убежденностью, действующая личность, которая выражает своё устремление в мир, через свои проекты.

2. Пассивист «СКОБА» — это пассивный сторонник КОБ, наделенный Убеждением в правильности КОБ, но проявляющий только личную активность по применению КОБ только в своей жизни.

И если посчитать, то становится ясно что сторонников КОБ и так немного, но а «Активистов СКОБы» в процентном виде и ещё меньше. Что очень печально.

Ведь если посмотреть на политическую, просветительскую деятельность то становится ясно, что популярных каналов и открытых каналов специализированных по КОБ совсем немного. И проблема Пассивизма СКОБ, стоит на первом плане.

И здесь надо определить со следующим принципом.

Выйти из принципа Потребителя Войти в принцип Созидателя

Потому что, многие сторонники КОБ уже давно являются просто Потребителями контента и не торопятся войти в Созидатели. И ради внесения определённости надо избавляться от принципа Потребителя, в пользу принципа Созидателя, через свою творческую деятельность как например активное проявление своей политики, своего проекта жизнеустройства.

Выходить из Пассивистов СКОБ, в Активисты СКОБ. — Это тоже определяющий внешний репер.

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Разрешение внутренней неопределённости

Для того, чтобы избавиться от внутренней неопределённости надо освоить,

Развивающую идею — Работа над собой ИБЖЕ

И это правильно так как идея работы над собой является определяющим внутренним репером. А вот вопрос как реализовать работу над собой разрешается через практическую методологию ИБЖЕ.

ИБЖЕ

(Истинная божественная жизненная этика)

Почему божественная?

Потому что, ИБЖЕ подразумевает под собой систему понятий и поднимает определяющие вопросы и отвечает на них через определённую истинную систему являя и определяя собой жизненную этику которой является ИБЖЕ.

Итак почему божественная?

Потому что, ИБЖЕ определяет что в каждом человеке есть частица Творца и благодаря этой частице мы все являемся божественными существами, детьми Бога. Поэтому и Истинная Божественная Жизненная Этика.

Парадигма особого словаря – это свой словарь жизненной этики: Словарь ИБЖЭ:

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Что такое истина?

Истина многолика и несет в себе как практический смысл так и образный, опишем всё её многообразие.

Практическое определение истины:

Истина — это верное отображение действительности Википедия

Опишем образное определение истины:

Истина — это то, чем мы её представим Википедия

Так чем же мы её представим? «Истина в вине» Что конечно же ложь, что это деградационная идея. И то что это определение болото, трясина благодаря которой мы утонем в нашей жизни став алкоголиками и упав на самое дно жизни.

Так чем же тогда надо представить истину?

Если «Истина в вине» это болото, трясина, то тогда нам нужна некая опора на которую мы можем опереться. Дело в том, что истина — по своей сути должна быть для человека — Точкой опоры. Тем на что человек может опереться и от чего оттолкнуться в жизни.

Если вы, допустим, берете мейнстрим определение и соглашаетесь только с ним. Что истина — то, чем ты ее представишь, то тогда в этом случае — если держаться за такое определение, то вы никогда истину и не найдете — если дословно держаться. У вас её просто не будет.. То есть у вас — не точка опоры, а её отсутствие — болото, трясина.. И вы определенно утоните, это аксиома.. Либо вы не став держаться за строгое определение найдете «истину в вине». Результат известен.. Либо еще в чём-то другом нехорошем.. Поэтому я исхожу из следующего определения:

Образное определение истины:

Истина — это точка опоры, точка отсчёта, точка сборки, система счисления ИБЖЕ

А как сделать определение истины более внятным и не распространным?

Истина — это любое знание которое способствует творческой самореализации, развитию и реализации высших потребностей. ИБЖЕ

Это означает, что Истина — нравственное понятие. Истина — нравственность. Создавая тем самым много определений, переводя и создавая их в мета-язык. Тогда получается следующее.

Формула мета-синонима Истина:

Что способствует творческой реализации человека и его нравственности?

Отсюда: Истина – Развитие Истина – Самореализация Истина – Позитив Истина – Добро Истина – Здоровье Истина – Нравственность Истина – Доброжелательность Истина – Самоактуализация Истина — Здоровая самооценка – достоинство Истина — Здоровый уровень развития личности Истина — Смысл жизни Истина – Любовь Истина — Семья Истина — Забота Истина — Труд Истина — Устремленность Истина — Радость Истина — Энтузиазм Истина — Воодушевление Истина — Творчество Истина — Справедливость Истина — Бодрость и т.д.. — ИБЖЕ

Основная, главная, стержневая формула ИБЖЭ МЕТА-Формула истины

Данная мета-формула работает только в рамках этой жизненной этики, по сути, является также — мета-синонимом, но строго выраженной в формуле. МЕТА-Формула истины.

Истина — это ИСТИНА, тогда-когда Истина — это ДОБРО Истина — это ЗДОРОВЬЕ Истина — это ПОЗИТИВ ИБЖЕ

Для понимания как работает — мета-формула, на мета-языке мета-синонимов данной жизненной этики:

Мета-формула истины и мета-синонимов представляется следующим образом, через эти взаимосвязи ищется — общий смысл который и завязывается на Жизненную этику. Допустим если — что-то называется добром, значит это также по мета-формуле называется истиной, здоровьем, позитивом.

Позитив — ИСТИНА, тогда — когда Позитив — ДОБРО Позитив — ЗДОРОВЬЕ Позитив — ПОЗИТИВ Добро — ИСТИНА, тогда — когда Добро — ПОЗИТИВ Добро — ЗДОРОВЬЕ Добро — ДОБРО Здоровье — ИСТИНА, тогда — когда Здоровье — ДОБРО Здоровье — ПОЗИТИВ Здоровье — ЗДОРОВЬЕ ИБЖЕ

Только соблюдая такую взаимосвязь, которая отвечает этим требования — формирует общий смысл, стрежень — ИБЖЕ. Если она не отвечает формуле.. Допустим вы нашли, как вы предполагаете истину — сверяете ее с формулой, а она не отвечает параметрам — позитив, здоровье, добро — значит это определенно не истина а, ложная истина — ложь..

Так формируется вся система — смыслов и уровней ИБЖЕ

Данная формула — не говорит о том, что вот вы всё нашли истину. Нет — формула. Как в математике. То есть она больше формула — чем истина. Это надо понимать и различать.

И это формула является — главной, основной — стрежневой. То есть из неё можно дальше выводить как другие формулы, так и другие значения. Но, все формулы должны строго равняться и быть в согласии с главной — основной формулой.

Только строго в рамках таких определений — такой работы, такого согласия жизненная этика является целостной и здоровой.

Нравственность Нравственность — ИСТИНА, тогда — когда Нравственность — ДОБРО Нравственность — ЗДОРОВЬЕ Нравственность — ПОЗИТИВ — Свобода Свобода — ИСТИНА, тогда – когда Свобода — ДОБРО Свобода — ЗДОРОВЬЕ Свобода — ПОЗИТИВ — Любовь — ИСТИНА, тогда – когда Любовь — ДОБРО Любовь — ЗДОРОВЬЕ Любовь — ПОЗИТИВ Любовь — СВОБОДА — Истина — Смысл жизни, тогда он должен быть. Смысл жизни — ИСТИНА, тогда – когда Смысл жизни — ДОБРО Смысл жизни — ЗДОРОВЬЕ Смысл жизни — ПОЗИТИВ Смысл жизни — НРАВСТВЕННОСТЬ Смысл жизни — СВОБОДА Смысл жизни — ЛЮБОВЬ Смысл жизни — СМЫСЛ ЖИЗНИ — ИБЖЕ

Таким образом — через мета-язык и мета-словарь, мета-синонимы работает Истинная Божественная Жизненная Этика человека.

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Что такое Развитие?

Если вы не найдете определение и значение слова — Развитие, то тогда вы не понимая что это, вы по сути и развиваться не сможете. Поймите меня правильно.. — А как развиваться? Куда? Каким образом?

Поэтому — этика, в данном случае теоретически-практическая этика формирует ответы на эти вопросы и последующее применение их на деле. —

Развитие — это поиск истины. (Поиск и приобретение) ИБЖЕ

Развитие — это направление движения к повышению уровня знаний и организации и их совершенствованию. ИБЖЕ

Развитие как поиск истины, говорит о следующем, что во первых это поиск, а значит поиск и приобретение, а также говорит о многогранности истины. То есть истина — не какое то одно слово или определение, а многогранная сущность.

Знаете, следует постоянно исходить из того, что: » — Развитие — всегда поиск истины..» И держаться подальше от тех, кто говорит, что уже нашел истину. Контекст и смысл — в бесконечном поиске истины и её проявлений. Что не противоречит данной описываемой этике.

Что означает связка двух этих определений Истины и Развития в ИБЖЕ?

Если,

Развитие — это поиск и приобретение истины. ИБЖЕ

Тогда мы увидим следующую логику ИБЖЕ и её устремленность:

Развитие — это поиск и приобретение — Истины Развитие — это поиск и приобретение — Позитива Развитие — это поиск и приобретение — Добра Развитие — это поиск и приобретение — Здоровья Развитие — это поиск и приобретение — Самореализации Развитие — это поиск и приобретение — Нравственности Развитие — это поиск и приобретение — Доброжелательности Развитие — это поиск и приобретение — Справедливости Развитие — это поиск и приобретение — Самоактуализации Развитие — это поиск и приобретение — Здоровой самооценки – достоинства Развитие — это поиск и приобретение — Здорового уровня развития личности Развитие — это поиск и приобретение — Смысла жизни Развитие — это поиск и приобретение — Любви Развитие — это поиск и приобретение — Заботы Развитие — это поиск и приобретение — Труда Развитие — это поиск и приобретение — Устремлённости Развитие — это поиск и приобретение — Радости Развитие — это поиск и приобретение — Энтузиазма Развитие — это поиск и приобретение — Воодушевления Развитие — это поиск и приобретение — Бодрости Развитие — это поиск и приобретение — Трезвости Развитие — это поиск и приобретение — Творчества И т.д., в логике определений… ИБЖЕ

Конечно же заявлять что данная Жизненная этика и практическая методология является самой лучшей я не буду, каждый сам вправе самоопределиться с данной этикой или нет, это право свободного и личного выбора каждого.

Просто хотел показать что ИБЖЕ является и Жизненной этикой и практической методологией и если её принять то и внутренним репером, неким компасом указывающим путь.

И конечно же — самым определяющим является личная внутренняя работа над собой, развивающая идея.

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По итогу скажу, что каждому самому выбирать и следовать ли указаниям данной статьи или нет, это выбор каждого в этом и красота нашего мира все выбирают сами свой путь. И каждому выбирать брать ли эти внешний и внутренние реперы в свои руки или нет.

Я как автор данной статьи не претендую на истину и оставляя за собой право на ошибки и заблуждения.

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Методология нравственности!

Следующим моим методологическим открытием является опознание и описание определений добра и зла, нравственности и их системы определения в обществе.

Согласно моего убеждения и убежденности основной причиной взращивания в обществе представителей с другими типами строя психики является внятное, но распространное и обтекаемое определение добра и зла в нашем обществе. Смотрите сами все мы с детства воспитываемся нравственно и этически согласно нашей культуры где определяющими являются понятия о добре и зле. И сейчас нам не дают четкого, ясного, конкретного и главное понятного и определяющего суть явления определения добра и зла. Только замыленное, распространное и обтекаемое. Вот примеры:

Что есть добро? Что есть зло? Добро и зло — дихотомия в философии, этике и религии нормативно-оценочных категорий, относящихся к социальным явлениям, действиям и мотивам людей, и означающих в обобщённой форме, с одной стороны, должное и нравственно-положительное, а с противоположной — нравственно-отрицательное и осуждаемое Википедия

А теперь ясное и конкретное определение..

Что такое добро? Что такое зло? Добро — это этически-нравственный оценочный критерий здоровых, позитивных истин, эталонов и идеалов. Зло — это этически-нравственный оценочный критерий больных, негативных ложных истин, ложных эталонов и ложных идеалов. Где нравственность — это отношение человека к человеку, на основе взаимоуважения и взаимного признания достоинства каждого. ИБЖЕ

И в продолжении этого в обществе взращивается и пропагандируется зло, будучи прикрыто невнятными определениями нашего настоящего. А также в культуре идет идеологическая линия на размытие зла — как зла, его делают чем-то вроде естественным и необходимым проявлением нашей жизни — что конечно же ложь.

Зло — это торжество лжи, эгоизма и эгоцентризма.

С появлением в обществе ясных, четких, определяющих понятиях добра и зла во всем обществе. Люди станут ясно осознавать когда творят добра, а когда зло. И уже будет сознательно выбирать свою позицию относительно этого. Ведь люди объяты злом и даже не осознают этого. Хотя их моральные устои все также не терпят зла. Но будучи не внятно определены понятия они их эти явления не различают.

Допустим есть еще две малые концепции которые определяют нас.

Малые концепции:

1. Концепция — Личного успеха

2. Концепция — Общего успеха

Концепция — Личного успеха: направлена только на удовлетворение и защиту только собственных интересов и их отдачу. ИБЖЕ

Концепция — Общего успеха: направлена на защиту интересов всего общества помимо своих, тем самым осознавая и представляя прежде всего интересы себя самого, через защиту общественных интересов. ИБЖЕ

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Что такое нравственность?

Наиболее общее предельно обобщенное определение нравственности будет таковым:

Нравственность — это система этических оценок и взглядов на что-либо, отражающая форму отношения. ИБЖЕ

Для того, чтобы вы меня поняли вы должны осознать следующее.. Прежде всего вы должны понять что написанным выше — я не предлагаю полностью отказаться от личного интереса, я просто хочу чтобы вы его расширили и стали использовать. Люди живут в следующей системе.

Я прошу вас рассматривать всё в системе: «Личный интерес» и «Общий интерес».

В системе где,

На первом месте: — Личный интерес На втором месте: — Общий интерес Это больная система — это ЗЛО ИБЖЕ

Ведь в этой системе про второе место, «концепцию — Общего успеха» обычно забывается и упускается, по сути система выглядит так:

На первом месте: — Личный интерес На втором месте: — Личный интерес Это больная система — это ЗЛО ИБЖЕ В системе где, На первом месте: — Общий интерес На втором месте: — Личный интерес Это здоровая система — это ДОБРО» ИБЖЕ

В этой же системе координат, защищая изначально «Общий интерес» мы прежде всего заботимся о «Личном интересе» ведь мы формируем более благодатное общество, более справедливое общество людей, которые «неготовы лезть по головам», а «готовы помочь друг другу». Так в этой системе координат мы прежде всего защищаем неявно «Личный интерес». Только тогда когда мы осознаем значимость данных систем координат и когда начнём её воплощать, то тогда только в этом случае мы со своей радикальной нравственностью изменим мир в лучшую сторону.

Представляя миру такие категории мышления — люди изменят свои подходы и поймут что защита общих интересов — это не благость, а необходимость.

Самоактуализация — это способность наиболее полно использовать свои таланты, способности и возможности. ИБЖЕ

Самоактуализация — это способность гармоничного постоянного развития и душевного здоровья. ИБЖЕ

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Альтернативой концепции Толпо-«элитаризма» является Концепция Общественной Безопасности (КОБ), а сторонниками КОБ называются (СКОБы). Ну так если вы являетесь СКОБой то перво, наперво надо доносить до людей общую объединяющую идею.

Возведи же Землю как храм Царствия Божьего. Слово Отца провозгласив!

А во вторых рассказать им определения добра и зла, чтобы они уже изменили свою нравственность на систему малых концепций:

На первом месте: — Общий интерес На втором месте: — Личный интерес Это здоровая система — это ДОБРО» ИБЖЕ

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И помните:

Когда люди объединяются для добрых дел, они могут преодолеть всё!

Объединяющая идея

Возведи же Землю как храм Царствия Божьего. Слово Отца провозгласив!

P.S. Данное видео статья не написана агентами влияния, а является просто моей формой и мерой понимания происходящих процессов как я их вижу.