Онколог назвала начальные симптомы меланомы

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Трамп понадеялся на диалог России и Саудовской Аравии по нефти
Дональд ТрампФото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия и Саудовская Аравия смогут договориться по ценам на нефть....
Дэвид Чанселлор. Фотографии охотников и их жертв в Африке
Британский фотограф создал яркую серию фотографий «Охотники» (Hunters), запечатлевших охотников во многих местах Южной Африки (ЮАР, Зимбабве, Намибия). Эта серия была удостоена главного приза фотоконкурса...
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек
Фото: Virginia Mayo / AP Количество зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. READ Цымбалюк-Романовская проиграла дело о миллионном...
Названа причина смерти актрисы Инны Макаровой
Скончалась известная актриса Инна Макарова. О страшной диагнозе Инны Макаровой не говорили ни медики, ни близкие. «Да, мама в медицинском учреждение. Она все время...
Число кремированных людей в Ухане значительно превысило число погибших от коронавируса
23 марта власти Китая разрешили родственникам умерших от коронавируса в Ухане получить урны с прахом своих родственников. Перед зданием похоронного бюро Ханькоу, по словам...