На выходных Землю ожидает сильная геомагнитная буря

Специалисты предупредили всех о том, что 4 апреля стоит ожидать очень сильную геомагнитную бурю. Данное событие случится спустя некоторое время после того, как Земля покинет предыдущий сильный поток солнечных частиц, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В конце марта наша планета попал в поток солнечных частиц, что спровоцировало усиление северного сияния. Стоит отметить, что его видели даже жители некоторых южных районов США. На данный момент Солнце проявляет достаточно сильный показатель активности, что станет причиной возникновения сильной геомагнитной бури 4 апреля. Стоит отметить, что поток частиц преодолевает весьма большое расстояние от светила к нашей планете. Порядка 150 миллионов километров. В этот раз специалисты предупредили о том, что солнечная активность скажется не только на полярном сиянии, но и далеко за пределами полюсов Земли. Жители Земли могут столкнуться с тем, что будет пропадать связь, навигация и даже телевидение. Некоторое время ученые проанализировали данные исследований, полученных за последние 150 лет наблюдений. Это нужно было для того, чтобы хотя бы примерно определить силу надвигающейся бури, ведь слишком сильная буря может стать причиной повреждения электронного оборудования.