Власти отрапортавали закрытии всех торговых центров Алтайском крае

В Алтайском крае органы местного самоуправления отчитались о прекращении работы всех торговых центров на территории региона. Об этом сообщает краевой оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам чиновников, в регионе закрыты все другие заведения, которые должны были прекратить работу в соответствии с указом губернатора Виктора Томенко.

По данным оперштаба, на 2 апреля в Алтайском крае была прекращена работа 16 ТЦ (закрыто 100 %), 24 парков культуры и аттракционов (закрыто 100 %), 31 ночного клуба (закрыто 100 %), 31 кинозала (закрыто 100 %), 55 детских игровых комнат (закрыто 100 %), 1363 досуговых центров (закрыто 100 %), 581 объекта спортивного назначения (закрыто 100 %) и 4474 магазинов не продовольственной направленности (закрыто 100 %), а также 90 санаторно-курортных организаций (закрыто 100 %). Отметим, что до того ряд торговых центров все же осуществлял работу, ограничив на своей территории только деятельность отдельных арендаторов. Что касается предприятий общепита, то на 2 апреля из 2042 объектов было обследовано 1988, из них 838 объектов закрыты, 1150 предприятий осуществляют доставку продукции или продают навынос без посещения клиентами объекта.

Напомним, на утро 2 апреля в Алтайском крае четыре случая коронавирусной инфекции. 29 марта в Алтайском крае был получен первый положительный результат на COVID-2019 у жительницы Барнаула, которая прибыла из Республики Доминикана. Ее госпитализировали в КГБУЗ «Городская больница № 5 Барнаула», в бокс инфекционного отделения. 30 марта сообщили о втором случае заболевания коронавирусной инфекцией. Его зафиксировали у супруга заболевшей женщины. 31 марта был подтвержден третий случай. Заболевший гражданин контактировал с одним из двух ранее выявленных больных. Четвертой пациенткой оказалась женщина, которая недавно родила ребенка в одном из городских роддомов. Службами и ведомствами региона уже установлены контактные лица, которые находились на борту рейса Москва-Барнаул, с ними устанавливается связь, организуется медицинское наблюдение и лабораторное обследование.