В Нью-Йорке от коронавируса умер композитор Адам Шлезингер – основатель рок-групп Fountains Of Wayne

Американский композитор, основатель рок-групп Fountains Of Wayne Адам Шлезингер умер на 53-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя музыканта Джоша Грира.

По его словам, Шлезингер умер в одной из больниц Нью-Йорка, куда его доставили более недели назад. Музыкант несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Шлезингер – обладатель музыкальной премии Национальной академии искусства и науки звукозаписи «Грэмми» в категории «Лучший новый артист» (2003 год) и трех наград телевизионной премии «Эмми» за треки к сериалу 'Crazy Ex-Girlfriend'. В 1997 году он был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму 'That Thing You Do!', режиссером которого выступил Том Хэнкс.

По данным Университета Джона Хопкинса на 2 апреля, за сутки в США от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек. Таким образом, общее число погибших от вируса достигло 5119 человек.