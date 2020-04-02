TurkStat: В Турции работают более 700 тыс. детей

Согласно исследованию TurkStat за 2019 год, посвящённому детскому труду, доля детей, занятых в сельском хозяйстве Турции, составляет 30,8%, в то время как в промышленном секторе и сфере услуг работают 23,7% и 45,5% соответственно.

Исследование также показало, что более 70% работающих детей в Турции являются представителями мужского пола, и каждый третий из детей не закончил своё образование.

Надо сказать, что 65,7% детей продолжают обучение во время работы. По данным института, наибольшая доля работающих детей, а именно 72%, приходится на возрастную группу от 5 до 14 лет, в то время как среди детей в возрасте 15-17 лет этот показатель составляет 64,1%.

По данным TurkStat, основной причиной пойти на работу для 35,9% детей является доход семьи, а 34,4% занимаются этим, чтобы получить навыки работы по определённой специальности.

В исследовании отмечается, что только 6,4% детей работают, чтобы обеспечить свои собственные потребности.

Добавим, что дети в возрасте от 5 до 17 лет составляют 20% от 80-миллионного населения Турции.