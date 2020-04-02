Путин объявил нерабочие дни до конца апреля. Ключевые тезисы обращения к нации

Президент России Владимир Путин 2 апреля выступил с новым обращением к россиянам из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Глава государства, в частности, объявил, что нерабочие дни продлены до 30 апреля.

Вот ключевые тезисы из заявления главы государства:

медики продолжают работать, несмотря на то, что объявлена нерабочая неделя, свой долг выполняют и сотрудники других сфер;

режим самоизоляции позволил выиграть время для мобилизации ресурсов, упреждающих действий;

в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей старшего поколения, не допустить вспышки в детсадах, школах, вузах;

принимая будущие решения, нужно понимать, что пик пандемии не пройден, угроза сохраняется;

где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных решений;

в Москве пока не удается переломить ситуацию по коронавирусу;

нерабочие дни продлеваются до конца апреля с сохранением заработной платы;

главам регионов предоставят дополнительные полномочия, они определят дополнительный список мер, которые необходимы;

регионы будут сами определять, какой уровень ограничений необходим, при необходимости им нужно будет согласовать действия с федеральным центром;

действия региональных властей должны быть согласованы со специалистами;

жесткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации;

если обстановка позволит, сократится период нерабочих дней;

важно сохранение рабочих мест и доходов граждан, это общий приоритет;

эффективная, стабильная экономика — это основа для решения задач;

Президент России призвал беречь себя и своих близких, выполнять все требования;

Путин: «Мы и впредь будем действовать также согласованно и надежно, и, самое главное, на опережение».

Вскоре после обращения был опубликован соответствующий указ президента РФ.

За минувшие сутки в России был зарегистрирован 771 случай заражения COVID-2019, из них 595 — в Москве. Всего в России, по последним данным, выявлено 3 548 случаев заболевания. 235 человек выздоровели, 30 умерли. В Татарстане за последний день не выявлено новых случаев заражения, сегодня были выписаны четверо выздоровевших.