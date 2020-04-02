Прием антибиотиков при коронавирусе чреват осложнениями – Комаровский

Известный врач Евгений Комаровский выпустил уже целую серию видеопередач, в которых рассказывает об особенностях коронавируса и борьбе с этой болезнью. В очередном, восьмом выпуске своей программы «COVID-19. Ответы на вопросы» Комаровский раскрыл такую тему, как лечение коронавируса антибиотиками, и рассказал, чем опасно такое лечение.

Болезнь, требующая нового сознания

Сегодня ученые только изучают новую болезнь, пришедшую к нам из Уханя, – коронавирус. Прилагаются все усилия, чтобы найти наиболее действенные пути лечения, ведь COVID-19 распространяется очень быстро, вызывает осложнения.

По мнению врача и телеведущего Евгения Комаровского, COVID-19 — болезнь, которая требует как тщательного изучения природы происхождения, так и путей лечения. Ведь пока нет единого протокола лечения коронавируса. Но врач однозначно уверен: сегодня эта болезнь требует нового сознания, нового понимания проблемы. Людям как никогда важно понимать необходимость соблюдения карантинных мер, соглашаться на режим самоизоляции, тщательно следить за гигиеной. Только так, уверен Комаровский, мы сможем максимально обезопасить себя и окружающих, приостановив наконец рост количества заболевших во всем мире и в отдельных странах.

Антибиотики при коронавирусной инфекции губительны

По мнению доктора Комаровского, сегодня некоторые медики начали «кошмарить» людей, и при первых же симптомах малейшей простуды советуют прием антибиотиков. Специалист выступает против такой позиции, считая прием антибиотиков крайней мерой в лечении. Это противоречит всем канонам медицины, заявляет он. Тем более, отмечает телеведущий в очередном выпуске своей программы, при вирусной пневмонии антибиотики не то что не помогут, но и могут стать причиной тяжелых последствий, передает РИА Новости.

Антибиотики на вирусы никаким образом не действуют. Да и прежде, чем приступать к лечению пневмонии и выписывать антибиотики, следует сначала взять кровь на анализы и определить природу заболевания: бактериальный он или вирусный.

Прием антибиотиков до возникновения пневмонии не посодействует ее предотвращению, заявляет врач. В условиях, когда никто не знает, как правильно лечить коронавирус, назначение антибиотиков в корне неправильно и опасно — это приведет к ряду осложнений.

«Если нарушена вентиляция легких, если есть дыхательная недостаточность, если сниженные иммунные силы, то всегда есть риск, что пневмония разобьётся только той бактерией, которая устойчива к тому антибиотику, который вы назначили. Тогда надо назначать более тяжелые препараты уже в условиях стационара», – уверяет доктор.

Последние данные о ситуации с СOVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.