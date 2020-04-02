Как России снизить риск развития эпидемии коронавируса

Сегодня число заболевших коронавирусом в мире стремительно увеличивается. Картина пандемии COVID-19 постоянно мониторится. Особенно печальная ситуация в Италии, Испании и США, где прослеживается резкий рост заболеваемости. Как России не пойти по пути Италии, рассказал «Интерфаксу» заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов.

Ситуация контролируемая, но число заболевших растет

Константин Северинов смотрит на ситуацию оптимистично. Он утверждает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России контролируемая. Ведь COVID-19 пришел в нашу страну намного позже, чем в другие страны. Поэтому на фоне других стран в этом плане мы и выглядим лучше.

В то же время Северинов прогнозирует увеличение числа заболевших коронавирусом как минимум в ближайший месяц. Такая тенденция прослеживается во всех странах мира, и Россия, к сожалению, не исключение.

Тем временем в Италии

По состоянию на сегодняшнее утро в Италии число заболевших коронавирусом составило 110 574 человека.

За сутки плюс 4,7 тысячи и 727 смертей.

Есть шанс не пойти по итальянскому сценарию

Чтобы не пойти по пути Италии, необходимо и дальше контролировать ситуацию, строго соблюдать карантинные меры и прислушиваться к наставлениям и советам специалистов. Главное для России — сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции, чтобы рост заболеваемости населения в стране шел постепенно, а не резко. Это позволить сделать главное — подготовить систему здравоохранения России к приему таких больных и оптимально распределить ресурсы — специалистов, аппараты искусственной вентиляции легких и прочее. Об этом сделал заявление главврач Боткинской больницы Денис Гусев.

Российская статистика

По состоянию на 10.30 2 апреля, в России число заразившихся возросло на 771, и в общей сложности составляет 3 548 человек.

235 человек выздоровели, 30 умерли.

Последние данные о ситуации с СOVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.