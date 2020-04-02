Владимир Путин рассказал, как будет жить Россия до конца апреля, срочное обращение уже доступно в сети

Глава российского государства Владимир Путин вновь обратился к гражданам страны. В прошлый раз Владимир Владимирович обращался к гражданам РФ 25 марта. Тогда он объявил нерабочую неделю на территории страны до 5 апреля включительно, учредил налог на богатых и офшоры, а также объявил о росте социальных пособий.

Что сказал президент Путин во время срочного обращения к россиянам

2 марта 2020 года вышел анонс нового обращения российского президента Владимира Путина к народу. Президент начал свое обращение со слов благодарности.

«Хотел бы искренне поблагодарить всех вас, без исключения, а также сказать спасибо добровольцам, всем кто был неравнодушен и прочувствовал свою личную ответственность в борьбе с вирусом COVID-19, Спасибо всем людям, которые заботятся о себе, о своих близких и окружающих людях», — говорит глава государства.

Глава российского государства отметил, что нерабочая неделя, которую он объявил еще 25 марта, позволила России выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения. Это позволило бороться с эпидемией максимально эффективно, Россия использовала опыт других стран.

Владимир Владимирович также объявил о том, что нерабочая неделя будет продлена до конца этого месяца.

«Думаю, что мы справляемся с задачей и не допускаем вспышки вируса среди людей преклонного возраста. Однако пик эпидемии еще впереди, это касается и нашей страны. Я принимаю решение продлить нерабочие дни до конца апреля — естественно, с сохранением заработной платы», — заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что регионы, исходя из объективной ситуации, будут самостоятельно принимать решения у себя на местах по карантину. Власти регионов будут решать, какие организации должны быть закрыты, а какие будут продолжать функционировать. Для этого их наделят дополнительными полномочиями на время карантина.

Российский лидер отметил, что органы власти, продуктовые магазины, аптеки и АЗС будут продолжать функционировать. Стоит напомнить, что гражданам РФ разрешается покидать свои дома во время карантинного режима для того, чтобы пополнить запасы продуктов, выгулять домашних животных (в пределах 100 метров от дома), вынести мусор, отправится на работу и купить необходимые лекарства.

Президент добавил, что если эпидемиологическая ситуация изменится, то власти РФ планируют сократить количество неработающих дней. В конце своего обращения руководитель государства пожелал здоровья гражданам страны.

Полное видео обращения Владимира Путина к гражданам

Стоит напомнить, что в прошлый раз российский лидер выступил с обращением к гражданам РФ в конце марта 2020 года. Тогда Владимир Владимирович заявил, что все россияне будут отдыхать до 5 апреля, неработающим людям будут платить заработную плату.

Кремль анонсировал еще одно обращение Владимира Путина к гражданам 2 апреля. Во время очередного обращения к россиянам Владимир Путин сказал следующее:

Режим нерабочих дней продлен до конца месяца с сохранением заработной платы;

Самое главное — сохранение рабочих мест и зарплата россиян;

Президент дал дополнительные полномочия главам регионов для борьбы с распространением COVID-19.

Владимир Владимирович сообщил, что в столице РФ пока не удается переломить ситуацию с распространением инфекции несмотря на то, что власти усиленно борются против вируса.

С видеозаписью обращения главы государства вы можете ознакомиться выше.