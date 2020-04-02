Будет ли схождение Благодатного огня в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса и принятых из-за нее карантинным мер в 2020 году в сети появилась информация, якобы схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме будет перенесено. В некоторых источниках информации даже назвали дату – 11 сентября. Такая информация продолжает распространяться в сети, появляются новые слухи, домыслы, в которые верят христиане, и передают, как говорится, «из уст в уста». Мало того, опубликовали такой комментарий:

«Мы надеемся, что Господь учтёт эпидемиологическую ситуацию и согласится на перенос даты схождения Благодатного пламени. Сами понимаете, сейчас во многие страны не летают самолёты, и поэтому разнести святыню по всему миру всё равно не получится. Если наши исследователи не подтвердят эффективность чудотворного огня против коронавируса, то чудо придётся отложить как минимум до сентября», — сказал настоятель храма отец Арсений (Левинзон).

Схождение Благодатного огня накануне Пасхи происходит ежегодно. За этим чудом наблюдают христиане в Храме Гроба Господня, откуда его развозят по всему миру. На схождении традиционно присутствуют паломники из разных точек планеты, а миллионы людей наблюдают за службой дистанционно благодаря видеотрансляции.

Организатор доставки Благодатного огня в Россию прокомментировал слухи о переносе его схождения

Столетиями накануне Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме проходит церемония схождения Благодатного огня, которые иначе называют Святым светом. Ее проводят к Кувуклии – это особое место, которое внешне выглядит, как церковь в церкви. Схождение происходит на месте, где Воскрес Иисус Христос.

В Великую субботу Патриарх надевает лишь подрясник, берет не зажженные свечи, и входит в Кувуклию. При нем нет каких-либо средств, чтобы никто не усомнился в том, что схождение Благодатного огня – это чудо, не имеющее земное происхождение. Патриарх начинает молиться, и через некоторое время возникают сполохи, как голубоватая молния, затем — огненные шарики. Иногда лампады сами возжигаются Благодатным огнем, и от них Патриарх зажигает свечи, раздавая верующим. Они «умывают» этим огнем, проводят им по лицу, волосам.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и объявленного карантина в Храм Гроба Господня не смогут попасть паломники – врата его закрыли. Однако уже были подобные случаи, и тогда Патриарх молился перед входом, а Благодатный огонь сходил в колонну у него. По-прежнему можно увидеть рассеченную огнем колонну. Будет ли схождение в 2020 году, прокомментировал организатор его доставки в Россию.

«Традиционно в Великий пост каждый год атеисты и агностики поднимают тему Благодатного огня (Святого света). При этом их доводы напоминают заезженный апокриф о том, что, если Огонь не сойдёт, то это будет означать Конец света. Эти алармистские заявления заметно усилились на фоне принимаемых в мире и в нашей стране мер по борьбе с распространением коронавируса. Хочу обратиться к православным христианам и мусульманам, которые также традиционно внимательно наблюдают в Великую Субботу за схождением Благодатного огня. Огонь сойдёт всенепременно! Мое многолетнее двадцатикратное ежегодное личное присутствие в Воскресенском храме Иерусалима давно сняло для меня этот вопрос», — сообщил генеральный директор аналитического центра «Катехон» Михаил Якушев.

Он также озвучил примерный сценарий, каким образом странам Православного мира доставят Благодатный огонь.

«Как для церковных властей, так и для израильских правоохранительных органов по-прежнему остро стоит вопрос формата традиционной церемонии Благодатного огня. Возможно, возникнут трудности с прямой трансляцией церемонии. Но если власти Израиля разрешать прилёт самолётов с православными паломниками, которые традиционно прилетали за Благодатным огнём, и даже если не разрешат им выходить из самолёта, то существует вариант получения Огня от представителей Иерусалимского Патриархата или Русской Духовной Миссии в Иерусалиме прямо на борту, чтобы улететь с ним в свои страны. Главное – помнить, что посылаемые нам в Великий пост искушения испытывают нашу веру в Бога, крепость и силу духа. Слава Богу за всё!».

Единственное, чем может быть омрачено чудо – возможная отмена видеотрансляции из Храма Гроба Господня.

История схождения Благодатного огня

Согласно церковной истории, первым, как сошел Благодатный огонь, увидел апостол Петр. Как только к нему дошла новость, что Иисус Христос Воскрес, он сразу пошел к Его гробнице. Апостол заметил неземной свет, которым был освещен Гроб Господень. Это чудо в источниках описывается с 4 столетия католическими и мусульманскими авторами. В 12 столетии о нем рассказал игумен Даниил, являющийся 1-м паломником.

«Вышло блистание страшное и светлое из Гроба Господня Святого», — написал он.

Видеотрансляция схождения Благодатного огня за 2019 год, 27 апреля.

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