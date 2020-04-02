О коронавирусе свое мнение высказал митрополит Тихон (Шевкунов)

Митрополит Тихон, духовный наставник Путина, уверен, что пандемия коронавируса – Третья мировая война. Сегодня человечество борется со злом — COVID-19.

С 2000 года Тихона называют духовным наставником Путина, хотя сам митрополит этого не утверждал. В своем интервью Тихон назвал коронавирус врагом человечества и сказал, что это Третья мировая война.

Отметим, что по состоянию на 2 апреля число заболевших коронавирусом в РФ составило 3 547 человек, умер 31 пациент, выздоровело 243 гражданина. Уровень смертности составил 0,88%.

Митрополит Тихон о коронавирусе: COVID-19 – третья мировая война

По словам Тихона, спустя 75 лет, снова началась мировая война.

«Я не преувеличиваю, — говорит митрополит, — и не пугаю, это так в действительности. Этот коронавирус настоящее зло, с которым пришлось столкнуться всему человечеству, поэтому нам нужно бросить все силы на борьбу с ним. Врачи и люди, которые стоят на страже здоровья и безопасности простых людей, должны получить ваше понимание и поддержку. От нас требуется только придерживаться установленных мер, чтобы помочь им в борьбе с вирусом».

Также Тихон призывает верующих на время эпидемии отказаться от посещения церквей и храмов, где они могут заболеть COVID-19:

«Молодое население переносит вирус легко, у них может не быть никаких симптомов, но они могут быть носителями. Они приезжают в Санкт-Петербург из Москвы и стоят вместе со стариками на службе, чихают, заражая остальных».

Богослужения в храмах продолжаются, их можно посмотреть по телевизору и в интернете, помолится дома. Митрополит призвал людей задуматься про пандемию не как о страшной болезни, а как о «Божьей милости». А также строго придерживаться карантина и следить за гигиеной, выполняя все наставления врачей и правительства.

Коронавирус: статистика заражений в мире

По состоянию на 2 апреля в мире коронавирусом заболело 950 932 человек, умерло — 48 268 пациентов, выздоровело — 200317 граждан. Лидером по заболеваемости стали США, где COVID-19 заболело 215 344 человек, умерло – 5 112 американцев, выздоровело 8 878 граждан. Смертность – 2,38%.

Второе место заняла Италия, где от коронавируса погибло 13 155 человек, заболело — 110 574 итальянцев, выздоровело — 16 847 пациентов. Смертность составила — 11,9%.

На третьем месте по заболеваемости оказалась Испания, в стране зафиксировано 110 238 случаев заражения, умерло — 10 003 человек, выздоровело — 26 743 пациентов. Уровень смертности в стране — 9,08%.

Отметим, что в Китае за весь период эпидемии заразилось 82 771 человек, умерло — 3 327 граждан, выздоровело — 76 610 пациентов. Смертность – 4,02%. Сегодня Поднебесная находится на четвертом месте по заболеваемости COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.