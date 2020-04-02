Роспотребнадзор выступил с обращением к россиянам

В связи с карантином, спровоцированным коронавирусом SARS-CoV-2, российские власти ввели ограничения на передвижение граждан, работу торговых точек и других учреждений. Сотрудники Роспотребнадзора обратились к гражданам с просьбой не поддаваться панике и покупать продукты по потребностям.

Любой кризис вызывает ажиотаж в магазинах. По данным Федеральной антимонопольной службы, в некоторых регионах спрос на продукты, в связи с эпидемией, вырос на 70%. Люди массово скупают как долговечные, так и скоропортящиеся продукты.

Коронавирус не повлияет на поставки основных товаров

Власти подчеркнули, что пандемия и введенный из-за нее жесткий карантин не лишит граждан доступа к товарам первой необходимости. В свободной продаже останутся лекарства, продукты питания, гигиенические средства. «Второстепенные» торговые точки, вроде зоомагазинов и компаний, реализующих садовую продукцию, будут работать, в зависимости от страны и региона.

В целом, правительство стремится сохранить доступ граждан к необходимым товарам. Основные ограничения касаются передвижения и развлекательной отрасли. Товары, не входящие в список продуктов первой необходимости, многие могут купить через Интернет. Крупные ритейлеры в рамках предотвращения распространения инфекции требуют от курьеров не контактировать с заказчиками. Покупатели должны перечислять средства предоплатой через сайт (приложения), чтобы избежать лишнего контакта с потенциально зараженными поверхностями. В таких условиях пользователи сохраняют возможность делать различные «второстепенные» покупки.

Советы по выбору покупок

В Роспотребнадзоре подчеркнули необходимость учета срока годности и условий хранения товаров. Мука, крупы или сахар в герметичной упаковке продержатся дольше, чем аналоги, приобретенные на развес. Но, в любом случае, продукция может отсыреть, пострадать от плесени или паразитов. Жуки в крупе при длительном хранении появляются независимо от количества степеней защиты.

Чиновники призвали граждан совершать рациональные покупки. Приобретать продукты следует с учетом активности потребления и срока годности. Мешок гречки, которую едят не чаще раза в месяц, принесет только проблемы. Придется думать, где хранить крупу, регулярно пересматривать ее и обрабатывать (простой способ – прожаривать в духовке) для уничтожения вредителей. Консервы с истекшим сроком годности повышают риск отравления. С избытком можно приобрести долговечные товары вроде моющих средств или туалетной бумаги. Но объемы запасов не должны мешать нормальной жизни, вытесняя владельцев из квартиры.