В Италии стали бояться больше голода, чем коронавируса

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Препарат «Авиган» одобрен для борьбы с коронавирусом
Share Tweet Share Share Email CommentsКитайские чиновники уверяют, что средство против гриппа и лихорадки Эбола эффективно и против нового коронавируса. Сейчас у россиян возникает...
Российские военные помогли продезинфицировать два пансионата в Италии
БЕРГАМО (Италия), 30 мар - РИА Новости. Российские и итальянские военные специалисты провели дизенцифионную обработку трёх...
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Share Tweet Share Share Email CommentsИсточник новости: Lenta.ru
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«Тюркский календарь из 12 животных», которому две тысячи лет, как-то предсказывает все напасти, с которыми сталкиваются современные люди. Никто не может сказать, как...
Суеверные имена СССР: зачем детей называли Даздраперма и Лунио
Всем известна фраза: «как ты лодку назовешь, так она и поплывет». Исключением не являются и имена людей. В эту теорию верят очень многие люди....