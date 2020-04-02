МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

Ведомство организовало доставку и распределение гуманитарной помощи по поручению правительства России, в соответствии с договоренностями лидеров двух стран. Перевозка осуществлялась силами ВКС России.

«Груз общим весом 26 тонн включает в себя медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Полученные медицинские изделия и средства индивидуальной защиты будут направлены для дальнейшего распределения в ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава России», — рассказали в пресс-службе Минпромторга.

Ранее Россия также оказала гуманитарную помощь Китаю в соответствии с поручениями президента и правительства РФ, напомнили в Минпромторге. Так, 9 февраля в китайский город Ухань был направлен гуманитарный груз общим весом более 23 тонн. В состав груза входили медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для жителей Китая.

«Выступая на экстренном саммите «Большой двадцатки», посвященном вопросам противодействия распространению коронавируса, президент России подчеркнул, что мы не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя». И действительно, Россия оказывает помощь странам, в настоящее время наиболее страдающим от распространения коронавируса», — цитирует пресс-служба министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

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