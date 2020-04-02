Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L’Espresso.

По ее словам, сотни жителей города умирают в одиночестве: из-за угрозы распространения инфекции близкие не могут подержать умирающих за руку и проводить их в последний путь.

«Они умирают, постоянно умирают, и я уже не знаю, куда класть тела», — рассказал изданию сотрудник похоронного бюро Джакомо Анджелони.

По словам медиков, пациенты продолжают поступать в больницы в невероятных количествах: порой за один день скорая помощь принимает до 70 человек.

«За четыре недели это уже начало напоминать массовое истребление: более шестисот человек в провинции Бергамо скончались из-за COVID-19, но подлинные цифры намного выше, их больше тысячи, ведь многие возвращаются домой, не сдав анализ на коронавирус», — пишет газета.

Несмотря на меры предосторожности, от COVID-19 также умирают врачи и священники, которые проходят утешать семьи погибших. Специалисты признаются, что не ожидали такого развития ситуации.

«Не знаю, продолжу ли я работать врачом, когда все это закончится. Только вчера я потеряла 20 пациентов, за один день. Я никогда не видела ничего подобного», — рассказала корреспонденту газеты врач одной из местных больниц.

Самая тяжелая ситуация с пандемией складывается сейчас в США, Италии, Испании и ряде европейских стран. На Апеннинах с начала эпидемии погибли более 12 тысяч человек, это самый высокий показатель во всем мире.

На прошлой неделе российские военные специалисты прибыли в Бергамо, где разместится итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусом. Они привезли с собой мобильный комплекс анализа и диагностики, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания помощи тяжелым пациентам.

Согласно последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали свыше 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек умерли. Общее число заболевших в России достигло 3548, 235 выздоровели.

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