Зарубежные медики рассказали, на что указывают постоянно холодные руки и ноги

Многие люди жалуются, что у них постоянно холодные конечности, даже если на улице стоит невыносимая жара. Они опасаются, что за этим кроется какая-то патология. Врачи Family Clinic рассказали, стоит ли переживать, а также на какие заболевания могут указывать постоянно озябшие руки и ноги.

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Феномен Рейно проявляется в патологическом сужении кровеносных сосудов при переохлаждении. Симптоматика ярко-выраженная, с язвами на коже, изменением цвета ткани и так далее. При появлении таких признаков (а их с другими перепутать невозможно) обязательно посещение врача — без обследования и квалифицированного специалиста в этом случае не обойтись.

Но все же самые распространенные причины холодных рук и ног кроются в другом. Медики отмечают, что довольно часто дело в генетической предрасположенности к сужению сосудов даже при незначительных колебаниях температуры. Особенно такая реакция ярко выражена у женщин. Специалисты говорят, что это объясняется колебаниями уровней эстрогена, гормона, играющего большую роль в терморегуляции температуры тела.

Это безобидно, но существует немалый список заболеваний, на которые могут указывать холодные руки и ноги.

В первую очередь — диабет, анемия, гипотиреоз, волчанка, дефицит витамина B12. Точный диагноз может поставить исключительно врач, поэтому не стоит что-то надумывать себе и также назначать лечение.

Вегето-сосудистая или нейроциркуляторная дистония также способна проявиться холодными конечностями. В этом случая проблема функционального характера и с ней можно справиться диетой, правильно подобранными упражнениями, коррекцией образа жизни. Этот совет следует взять на вооружение всем.

А вот чего не стоит делать людям с холодными конечностями, так это злоупотреблять кофеином — он сужает кровеносные сосуды. А еще стоит бросить курить, так как те, кто любит затягиваться сигареткой, более склонны к синдрому холодных конечностей. Всем известно, что табакокурение приводит к снижению притоку крови к капиллярам рук и ног.

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