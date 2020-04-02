Люди достаточно давно изучают Красную Планету, при этом некоторые процессы на ней до сих пор удивляют ученых и ломают все теории, ранее ими созданные. Так, недавно было установлено, что на Марсе продолжает увеличиваться уровень кислорода, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Сперва отметим, что кислород составляет только 0,16% всей атмосферы. 95% занимает углекислый газ, 2,6% ‒ молекулярный азот, а 1,9% ‒ аргон. Ученые установили, что на компоновку атмосферы оказывают влияние температурные колебания. С помощью аппарата Curiosity была выявлена прямая связь между временем года и флуктуациями кислорода. Уровень О2 имеет обратно пропорциональную зависимость относительно азота. Это является химической загадкой, которую предстоит еще разгадать. В ближайшее время специалисты НАСА и ЕКА должны более детально заняться изучением атмосферы Марса. Все надеются получить ответ, что побудило воздушную оболочку соседней планеты стать более дружелюбной к формам жизни.