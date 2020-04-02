Главный израильский раввин готовится к встрече с Мессией

Израильские СМИ отмечают, что раввин Яаков Зитцхольц рассказал о раввине Каниевском, что якобы тот готовит свою глиму (халат для церемоний). Обычно эта одежда нужна для встречи Мессии. В нашем случае неизвестно, для кого началась подготовка.

Известный раввин Ниссан из Рамат-Гана дал предсказание. Он отметил, что геула, то есть искупление будет осуществлено в ночь седера (так называется праздничный ужин) на Песах, на землю с небес спустится Третий Храм. Видимо, грядет приход Машиаха.

Другой момент связан с Любавичским Ребе. Один пожилой мужчина рассказал, что на встрече «отличников ЦАХАЛа» в Нью-Йорке в 1976 году он поинтересовался у Ребе, какая судьба ждет Израиль после сражения Йом-Кипура. Важно отметить, что этот мужчина был офицером, военным тогда дали возможность лично пообщаться с Ребе. Ответ был следующим: «Два ноль два ноль, это закончится».

В 2020 году на самом деле начало сбываться множество пророчеств, поэтому новые, даже самые странные, уже не кажутся чем-то невозможным.