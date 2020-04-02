Искусственный интеллект предсказал пандемию раньше ВОЗ

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Лещенко сдал повторный анализ на коронавирус
У народного артиста РСФСР Льва Лещенко взяли повторный тест на коронавирус. Об этом пишет директор некоммерческой организации «Культурный фонд Льва Лещенко» Андрей Гайдель в...
Сверхтяжелая «Катюша» Кима: КНДР провела новые испытания
close KCNA/Reuters Северная Корея 30 марта провела испытания многозарядной пусковой установки. В СМИ ее назвали «сверхтяжелой», однако эксперты склонны считать, что пока речь...
Школьники выясняют, до какого числа продлятся каникулы из-за карантина
Share Tweet Share Share Email CommentsДополнительными мерами в борьбе с распространением коронавируса в регионе должны стать изменение режима работы детских садов, продление школьных каникул...
Полина Максимова съехалась с Егором Корешковым
Share Tweet Share Share Email CommentsАктеры познакомились на съемках сериала «257 причин, чтобы жить». Тогда Максимова даже не думала о новых отношениях, ей было...