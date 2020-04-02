Малышева объяснила, как Проценко заразился коронавирусом

Популярные новости
У Игоря Николаева подтвердился коронавирус
Лев Лещенко и Игорь Николаев, доставленные в больницу в Коммунарке, столкнулись с разными симптомами коронавируса. У супруга Юлии Проскуряковой COVID-19 протекает в более легкой...
Врач рассказал, как предупредить воспаление, которое может провоцировать болезни сердца, рак и артит
Содержание:Болезнь АльцгеймераОнкологические заболеванияАртритБолезни сердцаХроническое воспаление - причина большинства заболеваний, которые в обществе считаются самыми страшными. Читайте на Информинг.Ру: Врачи перечислили три ранних симптома...
На 31 марта выпадает несколько церковных праздников
Share Tweet Share Share Email CommentsНародный праздник Кирилл – дери полоз отмечается 31 марта 2020 года (по старому стилю – 18 марта). В православном...