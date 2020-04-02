Посмотрел смерти в глаза: 28-летний мужчина, заболевший коронавирусом, рассказал об ужасных мучениях

28-летний Майкл Прендергаст прибыл из Англии домой в Ирландию. Уже скоро он начал переживать несильные головные воли, а через время ему стало трудно дышать, начались судороги. Мужчина вспоминает, что ему никогда не было так плохо, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Майкла вовремя забрала скорая: жизнь ирландцу сумели спасти. Вирус настолько ослабил мужчину, что он не мог даже поднять голову. Во время нахождения в палате Майкл проанализировал свою жизнь. Он размышлял, хорошим ли человеком он был. Молодой, в хорошей спортивной форме, и при этом оказался сраженным вирусом. Всё совсем противоречит тем фактам, которые ходят о коронавирусе: что якобы только пожилые люди сложно переносят болезнь.Заболевание лишило мужчину всех сил. Видимо, организм растратил всю энергию на борьбу с чужаком. Симптомы появлялись волнами, отметил житель Ирландии.Он призвал всех соблюдать карантин, чтобы никто не страдал, как он. На время нужно оставить пляжи, спортивные залы и парки. Коронавирус – настоящий убийца.