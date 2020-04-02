Турецкие профсоюзы призывают правительство временно запретить увольнения работников

«Профилактические меры на рабочем месте необходимы для замедления распространения вируса и обеспечения здоровья работников», — цитирует Duvar президента Конфедерации Эргюна Аталая.

Временный запрет на увольнения стал одним из трёх предложений Конфедерации, представленных Аталаем. Глава Конфедерации также добавил, что эта мера обеспечит устойчивый доход семей во время вспышки Covid-19.

По словам Аталая, чтобы обуздать распространение вируса, всё производство, за исключением выпуска срочного оборудования, должно быть приостановлено как минимум на 15 дней.

Правительство должно быстро начать выделять средства из Фонда страхования на случай безработицы, чтобы предотвратить рост числа увольнений, отметил он.

«Все работники, уволенные из-за глобальной пандемии, должны получать финансовую помощь от правительства и выплаты по страхованию на случай безработицы», — сказал Аталай, добавив, что Министерство по делам семьи, труда и социальных служб должно отслеживать увольнения во время вспышки.