Продление нерабочей недели стало актуальным вопросом

Следующая неделя в России также будет объявлена нерабочей, передает газета «Коммерсантъ».«По информации „Коммерсанта“, следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет», — сообщил специальный корреспондент издания Андрей Колесников в репортаже о том, как российский президент Владимир Путин провел вчера дистанционное совещание с членами правительства, которые отчитались о выполнении мер по сокращению распространения пандемии коронавируса.До какого числа будет продление нерабочей недели непонятноНа какой срок будут продлены ограничительные меры, Колесников не уточнил.Напомним, что во время совещания о необходимости продления нерабочей недели в России заявили вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По мнению последней, необходимо продолжать начатые меры и «продолжение разрыва общения — это безусловная задача грядущего периода».

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Предложение продлить необъявленный карантин, который называют «нерабочей неделей», 1 апреля выступили вице-премьер Татьяна Голикова и главный санитарный врач Анна Попова. Голикова отметила, что при продлении режима самоизоляции (еще одного эвфемизма для карантина) важно искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики в регионах.Главный санитарный врач, чья работа – борьба с эпидемиями, а не обеспечение роста экономики, заявила, что 14 дней составляет инкубационный период коронавируса. Но 14 дней «конечно, недостаточно». По ее мнению, «этих дней» должно быть больше.Решение о продлении не было принято на дистанционном совещании президента Владимира Путина и правительства. 25 марта Путин объявил «нерабочей» неделю с 28 марта по 5 апреля. Работать разрешили только продуктовым магазинам, банкам, аптекам, медучреждениям, органам власти и транспорту. Также любые организации могут продолжить работу в удаленном режиме.

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