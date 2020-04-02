Стало известно о самочувствии Льва Лещенко

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель сообщил, в каком состоянии сейчас находится артист, госпитализированный ранее с коронавирусом. Комментарий Гайдель буквально накануне, а именно в первый день второго месяца весны.Как себя чувствует Лев Лещенко: данные о здоровье на 2 апреляПо его словам, сейчас врачи сражаются с обширной пневмонией у Лещенко. Ему периодически становится то лучше, то хуже.«Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз», — отметил он. На данный момент артист «активно лечится», добавил Гайдель.

Также появился следующий комментарий со стороны самого артиста:«Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо, всем, кто принял участие в песенном домашнем флешмобе «Надежда». Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл».Напомним, Льва Лещенко положили в больницу с подозрением на коронавирус. Первый тест дал положительный результат, в настоящий момент артист ждет итогов второй проверки. Ранее представитель певца объяснил, почему тот посещал публичные мероприятия по приезде с гастролей. По словам Гайделя, сообщение о необходимости карантина Лещенко получил слишком поздно.

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