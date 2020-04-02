Треть пациентов с коронавирусом имеют глазные аномалии

Share Tweet Share Share Email CommentsПо оценкам профессиональных врачей и ученых, новый коронавирус представляет собой реальную смертельную опасность для относительно небольшого процента людей: для...
Личность академика Андрея Дмитриевича Сахарова и сегодня вызывает противоречивые оценки. Не слишком доброжелательно о Нобелевском лауреате высказывались многие его коллеги ученые, историки, политологи и...
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства, передает РИА «Новости».
Михаил Мишустин.
nalog.ru
Президиум российского правительства возглавил Михаил Мишустин. Также в новый руководящий орган вошли: первый...