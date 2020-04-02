Работающим удаленно предлагают дать скидку на услуги связи





Данная мера, как считают в Общественной палате, поможет поддержать производительность труда и мотивацию сотрудников в условиях дистанционной работы.

Член Общественной палаты России Илья Семин обратился в Минкомсвязи с предложением снизить стоимость услуг мобильной связи и Интернет для граждан, работающих в режиме самоизоляции. Как отметил Семин, режим дистанционной работы предполагает кратный рост использования Интернета и мобильной связи.

В этой связи член Общественной палаты предлагает ввести скидку 50% на тарифы с почасовой оплатой для дистанционно работающих граждан. Скидка будет предоставляться тем работникам, которые на удаленке стали пользоваться услугами связи больше, чем за последние полгода.

Для лимитированных и корпоративных тарифов автор инициативы предложил увеличить объем доступного трафика в полтора раза без взимания дополнительной платы. Данная мера, как предполагается, поможет поддержать производительность труда и мотивацию сотрудников в условиях дистанционной работы.

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