«Яндекс» запустил онлайн-школу





В сервисе предусмотрены частные и групповые уроки для учащихся младших, средних и старших классов. Занятия проводятся по более чем 15 предметам.

«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу, получившую название «Яндекс.Школа». Занятия проходят с 09:00 до 14:00.

«В «Яндекс.Школе» дети разных возрастов могут получать образование не выходя из дома. Все, что требуется для учебы, — компьютер или смартфон с доступом в Интернет», — говорится в сообщении компании.

На сервисе проводятся уроки по более чем 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, «Яндекс.Школа» предлагает платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

Занятия в «Яндекс.Школе» начались 31 марта. В первую неделю сервис будет работать по московскому времени, а с 6 апреля к ней смогут подключиться дети из всех регионов России. Уроки будут продолжаться до конца текущего учебного года.

В «Яндекс.Школе» преподают более ста учителей, среди которых авторы учебников и методических пособий, эксперты по ЕГЭ, организаторы предметных олимпиад, сообщили в компании; уже отснят материал на ближайшие две недели, в общей сложности 250 уроков.

У «Яндекс.Школы» также есть видеоплатформа для учителей, доступная в составе сервиса «Яндекс.Учебник», с помощью которой они могут проводить уроки со своими классами. Трансляция ведется от преподавателя к ученикам, и те задают ему вопросы в чате. В ходе переписки дети и педагоги обмениваются не только текстовыми сообщениями, но и файлами.

Для младшеклассников в «Яндекс.Учебнике» доступно более 50 тыс. готовых заданий по русскому языку, математике и окружающему миру.

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