В Минкомсвязи представили систему слежения за носителями коронавируса

Источник: minsvyaz.ru





В министерстве заверили, что система не будет нарушать закон о персональных данных: в ней содержатсят лишь номера мобильных телефонов заболевших и их контактов.

В Минкомсвязи подготовили систему, которая будет отслеживать носителей коронавируса и людей, которые с ними контактировали. Глава ведомства Максут Шадаев в интервью агентству «РИА Новости» подтвердил, что в ведомстве создают систему, которая будет основана на данных операторов сотовой связи. У них будут запрашивать данные номеров пострадавших и даты госпитализации или постановки на карантин. В случае нарушения условий человеку на телефон придет соответствующее СМС-сообщение, а при систематическом нарушении режима операторы будут передавать данные в правоохранительные органы.

При этом нововведение позволит не нарушать законодательство о персональных данных, потому что в системе не будет имен и адресов пострадавших. Без этих дополнительных данных геолокация не позволит установить личность заболевших посторонним лицам.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин дал поручение Минкомсвязи и другим ведомства поручение создать систему, с помощью которой жителям страны будут отправлять СМС с сообщением о нарушении ими условий карантина по коронавирусной инфекции. Такое предупреждение необходимо будет передавать и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Для контроля за соблюдением режима изоляции в Москве будет использоваться усовершенствованная версия существующей в городе системы видеонаблюдения и распознавания лиц, включающая в себя камеры, установленные во дворах, на подъездах жилых домов, в парках, школах, поликлиниках, магазинах и на стройках, а также в помещениях административных зданий и других общественных местах.

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