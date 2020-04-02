Малышева объяснила, как Проценко заразился коронавирусом

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Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero все-таки получит «вторую жизнь». Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в...
На астероиде Эрос обнаружена база инопланетян
Скотт Уоринг, известный во всем мире уфолог, проводил изучение очередных официальных снимков НАСА, которые регулярно выкладываются на официальном сайте агентства. Теперь уфолог занялся...
CNN: в США за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество человек
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в США за последние сутки составило...
«СССР готовился к бактериологической войне»: лидер «Родины» о преимуществе России в условиях пандемии
Алексей Журавлев отметил, что в стране хватает аппаратов ИВЛ, но посоветовал сидеть дома. Председатель партии «Родины», уверен депутат Госдумы от Воронежской области Алексей Журавлев...
Банки попросили объяснить налог на вклады
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Российские банки попросили уточнить предложенные президентом меры поддержки граждан и бизнеса. Об этом говорится в письме Ассоциации банков...