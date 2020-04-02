3 апреля во всем мире отмечают День рождения мобильного телефона

День рождения мобильного телефона во всем мире официально отмечают 3 апреля. В этот знаменательный для истории современной телефонии день состоялась презентация первого портативного прародителя наших мобильников. Отчасти благодаря этому событию человечество получило возможность постоянно быть на связи, повсеместно пользоваться Интернетом, бесплатно общаться в приложениях Skype и Viber.

Новое поколение не представляет, что когда-то беспроводная связь казалась такой же фантастикой, как вечный двигатель или машина времени. А люди среднего и старшего возраста еще прекрасно помнят времена, когда можно было звонить только со стационарных аппаратов и уличных таксофонов, размещенных в красно-белых телефонных будках.

3 апреля — День рождения мобильного телефона, история

3 апреля 1973 года состоялось эпохальное событие, ставшее началом революции в мире телефонии. В этот день инженер американской корпорации Motorola, ставший впоследствии знаменитым на весь мир, впервые испытал свое изобретение. Мартин Купер позвонил по первому в мире сотовому телефону одному из своих коллег, работнику конкурирующей компании Bell Labs. Гордый своей удачей изобретатель сообщил собеседнику, что звонит ему по «трубке».

Этому достижению предшествовали долгие годы упорной работы и конкурентной гонки. Купер по роду своей деятельности (он работал над усовершенствованием громоздких и неуклюжих автомобильных радиотелефонов) знал об изобретении и реализации принципа сотовой связи компанией AT&T. И постарался уменьшить размер автомобильного телефона, чтобы он стал легким и мобильным. Куперу удалось это сделать, решил он и еще одну глобальную проблему – сумел правильно выбрать частоту канала, чтобы она не конфликтовала с другими и давала относительно стабильную связь.

Трубку сотового телефона Купера по нашим меркам и с натяжкой нельзя было назвать «легкой крошкой». Она весила около 1 кг, имела длину 22,5 см и ширину 12,5 см. Толщина тоже была приличной – почти 4 см. Но все равно это была сенсация, революционный прорыв, давший старт новой эры. Поэтому именно в этот день весь мир празднует День рождения мобильного телефона.

Дальнейшие события развивались уже значительно быстрее. Опытные образцы мобильного телефона превратились в коммерческие и вышли на рынок, пользуясь успехом, несмотря на огромную цену, составлявшую свыше 3500 долларов за аппарат.

Помимо компании Motorola к разработке мобильных телефонов и их дальнейшему развитию начали подключаться новые производители, брендовые имена которых сегодня на слуху у каждого жителя планеты. На этом поприще оставили заметный вклад такие компании, как Nokia, Siemens, Philips, Sony, Ericsson, Benefon, Sharp, Samsung, LG, Apple другие.

Развитие технологий неуклонно вело производителей по пути уменьшения размеров мобильных телефонов, увеличения ёмкости и производительности их аккумуляторов, а затем и процессоров. Сотовые телефоны узнали различные варианты форм-факторов: моноблок, с флипом, «раскладушка», слайдер, боковой слайдер, смартфон и другие.

Интересные факты

Вопреки сложившемуся стереотипу, что iPhone – самый востребованный телефон, по факту таковым оказался Nokia 1100. Количество проданных единиц «перевалило» за четверть миллиона.

В рекламе о мобильных телефонах правдивой информации содержится не больше 40%.

Самый высокий ежегодный показатель SMS – в Британии. За год в стране отправляется с одного номера в среднем 18 тысяч сообщений.

В 2009 году магазин Amazon.com поставил личный рекорд по продаже товаров, заказанных по мобильному телефону. Сумма заказов составила 1 млрд. долларов.

Смешные картинки с Днём рождения мобильного телефона