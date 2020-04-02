Народный праздник Кирилл Катаник отмечают 3 апреля

Народное торжество под названием Кирилл Катаник отмечают в третий день апреля. В этот день представители духовенства чтут память преподобного Кирилла Катанского. Русский народ переиначил имя преподобного на свой лад, дав ему новый смысл. День стали называть «Катаником» из-за того, что зимний сезон уже заканчивался, кататься на санках было бессмысленно, их убирали и забывали о них до следующего зимнего периода. Также в этот день очень ценили воду из колодца, народ говорил, что она обладает целительными свойствами.

Кирилл Катаник – народный праздник, который отмечается 3 апреля

Кирилл проживал в I-II веках. Известно, что на свет он появился в сирийском городе Антиохия. Он стал учеником апостола Петра, который через некоторое время назначил его епископом в сицилийском городе Катане.

Спаситель наградил Кирилла даром чудотворения за его благочестивость, мудрое управление паствой и помощь прихожанам. Известно, что в одном источнике вода была горькой до такой степени, что пить ее было просто невозможно. После того, как преподобный Кирилл прочел над ним молитву, вода потеряла горечь и стала пригодной для питья. Благодаря этому случаю многие идолопоклонники начали веровать в Господа.

Преподобный Кирилл прожил долгую богоугодную жизнь. Священнослужитель отдал Господу душу в глубокой старости, он был похоронен в Сицилии.

Традиции и обряды

В этот день люди в последний раз катались на санях, затем их нужно было очистить от снега, высушить и спрятать до следующего зимнего периода. Дети были опечалены, но вскоре они переключались на весенние забавы. В народе говорили, что в этот день выходят в свет лихоманки, которые никак не могут успокоиться, и сбивают людей с ног. Для того, чтобы избавиться от них быстрее, было несколько специальных ритуалов. Один из них – это молиться преподобному Фоме при первых симптомах заболевания.

Второй способ – это использовать печную золу и уголь, которые впитывают в себя силу огня. Эти два компонента обладали магическими и очистительными свойствами, их нужно было завернуть в ткань и приложить к телу, тогда болезнь не могла вынести жара и сама покидала тело больного. Был еще и третий вариант: нужно было срезать немного волос с затылка, немного с висков и лба, а затем подстричь больному ногти. Все это нужно было завязать на узел в тряпочку. Выходить из дома нужно было только спиной вперед, так люди пытались запутать болезнь, а затем шли на перекресток и бросали там связанную тряпочку с волосами.

Иногда люди пытались обмануть болезнь: как только они чувствовали первые симптомы, то сразу же прятались в подвал и надевали одежду навыворот. Некоторые пекли двенадцать пирожков, которые относили на перекресток и оставляли там, говоря следующие слова:

«Ты, Кумоха, подарок бери, сестер угости, а от меня уходи».

Народ также говорил, что если три раза глянуть в колодец и прокричать заговорные слова, то можно разбогатеть. В третий день апреля народ также справлял день Водяного, которого считали царем рек и озер. Считается, что Водяной всю зиму проводит в спячке, а в этот день он просыпается, но настроение у него не самое хорошее. Дух ломает лед, чтобы рыбаки не могли ловить рыбу, а сам в это время гоняет мелкую рыбешку. Для того, чтобы дух стал добрее, ему приносят масло, конину и мед.

В этот день народ проводит обряды на исцеление не только лихоманки, но и других болезней, люди читали некоторые заговоры. Для того, чтобы снять головную боль, пациенту на голову надевали пуховой платок, читали на него специальные слова, а затем три раза встряхивали платок и надевали его снова на голову. В платке нужно было ходить до тех пор, пока голова не станет ясной.

«Головушка, не боли, на платок переходи. Я его встряхну, боль уберу. Аминь».

Приметы и поверья