День Водяного или Водопол в народе отмечают 3 апреля

В третий день апреля отмечается день пробуждения Водяных и Русалок после зимнего сна.

День Водяного – 3 апреля

Лучшее средство от лихорадки – это угольки и печная зола. Дело в том, что они впитывали в себя свет и жар огня, который был наделен очистительной силой. Пациенту нужно было собрать теплую золу и небольшие угольки, завернуть их в ткань и прикладывать к телу. Лихоманка, которую представляли в облике нечистого духа, не могла вынести жара, и покидала тело пациента.

Знахари, чтобы вылечить больного от лихорадки, срезали у него по пучку волос на затылке, лбу и висках, а также стригли ему на руках и ногах ногти. После этого нужно было сложить все это в тряпку, которую завязывали в узел и несли на перекресток. Обязательно дом нужно было покидать задом наперед, чтобы запутать лихоманку. На перекрестке узелок нужно было перекинуть через плечо и прочитать заговор на выздоровление.

Лихорадку также пытались и задобрить. Для этого крестьяне пекли двенадцать пирожков, относили их на перекресток и оставляли там, прочитав специальный заговор. Такое количество пирожков неслучайно, дело в том, что у Кумохи было двенадцать сестер лихорадок-трясовиц. Иногда болезнь старались обмануть. Когда человек чувствовал, что болезнь приближается, он спускался в подвал, надевал вывернутую задом наперед одежду и ждал, когда недуг покинет его тело. Бывало и такое, что в период эпидемии народ писал на домах «Дома никого нет, уходите!».

3 апреля: приметы и поверья

Если береза лист перед ольхой распустила – жди засушливое лето. Гром нагрянул 3 апреля – жди урожайный год. В этот день беременные испытывают легкие роды. Если сок из березы течет обильно, то летом будут дожди. Если в хозяйстве есть черная собака, кот или петух, то вор не сможет в дом попасть. Даже если воришка прочитает специальную молитву для удачного воровства, то его все равно поймают. Однако это при условии, что животные черного цвета будут куплены в один день. Сны со 2 на 3 апреля – пустые, они не сбудутся. Этот день считается благоприятным для гаданий. Люди, которые появились на свет в этот день, должны больше времени уделять своему здоровью.

Традиции и обряды праздника

Почти все традиции и обряды этого дня были забыты. Однако некоторые сохранились до наших времен, особенно они популярны в тех регионах, где жизнь людей зависит от водной стихии. Для того, чтобы задобрить водяного, крестьяне приносили водному духу различные жертвы.

Раньше водяному приносили в дар людей, которые ему понравились, или же запоздалых путников. Позже жертвы стали более гуманными, например, водяному давали лошадь, зачастую чужую. В ход шли куриные потроха, подсолнечное масло, хлеб и вино. Рыбаки часто приносили в дар духу табак, а пасечники бросали в воду соту или мед. Первую рыбу, которую люди ловили в этот день, отпускали на волю – это знак уважения и благодарности водяному. Также народ не забывал очищать от листьев, веток и мусора колодцы, ручьи и другие водоемы. Это также делали для того, чтобы угодить водяному.

Крестьяне также читали различные заговоры и проводили обряды против злых соседей. Распространен был ритуал, который должен защитить от наводнения, для этого крестьяне отправлялись к водоему и приносили дары водяному, при этом они говорили:

«Водяной, прошу тебя, не злись, к подаркам моим приглядись. Они от души, сделай так, чтобы твое царство не заливало суши. Просьбу мою выполни и дары забери».

В качестве даров крестьяне преподносили хлеб, мясо и цветную ленту. Затем народ смотрел, принял ли водяной подношение или нет. Если все потонуло, значит, принял. Если же нет – водяной дух не оценил дары, надо было ему принести еще чего-нибудь, лучше сладкого, чтобы рыбы поели и уговорили его вести себя хорошо. Очень важно было при общении с духом не выказать неуважение. Нельзя было загрязнять воду или ловить много рыбы, с водяным духом всегда нужно быть вежливым, иначе он разгневается и нашлет проклятье на людей. Если все сделать правильно, то водяной хозяин всегда оставался доволен и помогал людям в хозяйстве.