Это что за капец?: карантин изуродовал лицо звезды Уральских пельменей Юрьевой (ФОТО)

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Звезда популярного коллектива предстала перед объективом камеры с "испортившимся" лицом.

Известная актриса, звезда популярного шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева удивила подписчиков в сториз Instagram изменившимся не в лучшую сторону лицом.

На фоне развернувшегося в глобальных масштабах карантина из-за коронавируса и в условиях домашней самоизоляции Илана Юрьева осталась без доступа к косметологу. В результате тщательно следящая за здоровьем своей кожи артистка за короткое время начала испытывать проблемы.

Так, в соцсетях ивжнтхх знаменитость опубликовала несколько коротких видео, на которых она рассказывает о мастерах среди своих подписчиков – косметологах, производителях косметики, фотографах, организаторов мероприятий. При этом она отметила, что понимает, насколько тяжелый период переживают сейчас эти люди и пообещала рассказать фолловерам о нескольких представителях таких бизнесов, чтобы помочь им выжить в это время.

Однако юзеры обратили внимание не на слова артистки и ее благородный порыв, а на неприятные изменения во внешности. Многие указали на то, что кожа на лице Иланы изменилась не в лучшую сторону – появился жирный блеск и акне, и в целом лицо знаменитости требует профессионального вмешательства косметолога,

Напомним, что Илана Юрьева часто посещает специалистов и рассказывает своим поклонникам о сделанных ей процедурах. Какие-то аппараты и методы действительно ей помогают и делают кожу здоровой и сияющей, какие-то, напротив, воздействуют так, что знаменитости приходится восстанавливаться от вмешательства неквалифицированных "специалистов" или использования неподходящих ей средств. Тогда Илана была просто в ужасе от работы косметологов. "Это что за капец?", – возмущалась звезда в сториз.

Незадолго до отмены гастролей "Уральских пельменей" Илана успела посетить косметолога, сделав аппаратную процедуру. Тогда она рассказывала подписчикам о том, как ей понравился эффект, однако две недели карантина, судя по всему, не прошли даром, и лицо звезды "УП" от отсутствия свежего воздуха и невозможности посетить косметолога, как говорится, стало сдавать.

Ранее TopNews писал о том, что Илана Юрьева засветила пьяного мужа на видео из карантина.