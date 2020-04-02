Названы альтернативные сценарии Парада Победы-2020

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Стало известно, как могут провести празднование Дня победы в этом году на фоне эпидемии коронавируса.

Кремль и Минобороны рассматривает сценарий, при котором Парад Победы может быть проведен грядущей осенью, и в этом случае мероприятие может состояться со зрителями. Также рассматривается возможность проведения парада 9 мая 2020 года "без трибун".

Источник РБК близкий к администрации президента подтвердил, что власти рассматривают несколько сценариев проведения Парада Победы на форе распространения коронавирусной инфекции.

Так, вариант с переносом мероприятия на осень предусматривает полноформатный ивжнтхх режим. Парад в этом случае может быть приурочен к окончанию Второй мировой войны: в 2010 года в России эта дата отмечалась 2 сентября, но 1 апреля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, по которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября.

Также есть вероятность проведение Парада Победы 9 мая без зрителей.

Есть вероятность переноса мероприятия на начало ноября, ссылаясь на парад 7 ноября 1941 года, прошедший в разгар битвы за Москву и имевший колоссальное историческое значение.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о том, что никаких решений по поводу отмены парада Победы из-за эпидемии коронавирусной инфекции еще не принято.