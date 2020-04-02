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Артисты шоу привели в восторг поклонников креативной постановкой на сцене Comedy Club.

Резиденты Comedy Club Гарик Харламов, Андрей Скороход, Демис Карибидис и Тимур Батрутдинов "взорвали" Сеть миниатюрой, представленной в виде пародии на популярное интеллектуальное шоу НТВ "Своя игра".

По сюжету, ведущий "Твоей игры" – в интерпретации юмористов – уже неделю не могут закончить выпуск, так как троица буквально знает все и уже 183 раунда не проигрывает.

Замучившийся с этим шоу Гарик Харламов в перерыве на рекламу кричит на участников, умоляя их начать проигрывать, но те не намерены ивжнтхх сдаваться и раз за разом правильно отвечают даже на самые нелепые вопросы, включая темы "Олеги Литвы", "Гюргуштанский алфавит", "Великаны Приднестровья", "Мебель Калигулы", "Известные привидения Бессарабии", "Великие выкрики Петра I", "Зодчие Липецка", "Любовницы Куклачева".

В отчаянии, не в состоянии совладать с интеллектуальной мощью магистров игры, Харламов задает "царь-вопрос".

"Зачему?" – спрашивает ведущий"

"Потомукто!" – отвечает Скороход в образе Ирины Гормоналовой.

"Тварь!" – злобно шепчет Харламов и берется за голову.

В полнейшем недоумении Гарик растеряно задается вопросом: "Как? Как? Как?!"

"С помощью пиролиза", – говорит Батрутдинов.

Дале между ним и участниками происходит абсурдистский диалог:

Харламов: "Закройте рот!"

Карибидис: "Чехов Бунину в 1901 году".

Харламов: "Перестаньте. Остановитесь".

Скороход: "Жанна Д'Арк".

Харламов:"Да хватит уже!"

Батрутдинов: "Цезарь Бруту".

Харламов: "Гандоны!"

Карибидис: "Наполеон Жозефине"

Харламов: "Сдохните, с*ки!"

Скороход: "Александр Невский тевтонцам"

Харламов: "Пошли в ж*пу!"

Батрутдинов: "Фаина Раневская пионерам".

Харламов: "Вы меня окончательно довели! Я ухожу! Делайте, с*ка, что хотите!"

Скороход: "Назарбаев парламенту".

В итоге Харламов объявляет об окончании программы, но игроки начинают возмущаться, отмечая, что победитель так и не был определен. В ответ ведущий бросает в сторону главный приз – ручку от спонсора, предлагая участникам самостоятельно передраться за него.

Подписчики пришли в восторг от юмора артистов.

"Очередной шедевр от камеди клаб!как же они прекраснысупер номер!браво!", "Это. Просто. Потрясающе", "Давайте еще", "Похожи как!", "Прям квинтэссенция интеллектуальных шоу", "Камеди зажгли!!!" – восхищаются юзеры.

Ранее TopNews писал о том, что резидент Comedy Club Гарик Харламов восхитил Сеть "ночным караоке".