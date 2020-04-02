Земфира представила новую песню Крым (ВИДЕО)

Share Tweet Share Share Email Comments

Популярная певица опубликовала новый сингл впервые с 2013 года.



Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Новая композиция получила название «Крым» и она доступна в Apple Music, на «Яндекс.Музыке» и на YouTube-канале певицы.

«Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит кашель, как у больных, и нам пришлось бы поехать в Крым», — поет Земфира.

Известно, что в ноябре 2019 года на концерте в Дубае Земфира исполнила новые песни «Abuse» и «Goodbye», однако их студийные версии ивжнтхх не выпускались. Последней официально вышедшей песней Земфиры был трек «Джозеф», который она представила в сентябре 2018 года после пятилетнего перерыва. Основой для текста стали отрывки из стихотворений «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам» поэта Иосифа Бродского. Последний альбом певицы — «Жить в твоей голове» — вышел в 2013 году.

В 2018-м Земфира объявила, что будет записывать новый альбом.

«Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю», — отметила она.

Возможно, идея опубликовать свою новую композицию певице пришла во время общего карантина и самоизоляции.