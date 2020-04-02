«Сколько любви!»: Вера Брежнева спела под аккомпанемент Константина Меладзе

Вера Брежнева спела вживую под аккомпанемент своего мужа Константина Меладзе. Домашнее выступление супруги записали в качестве поздравления украинскому исполнителю Monatik.

1 апреля Дмитрию Монатику (Monatik) исполнилось 33 года. Для того, чтобы поздравить коллегу и друга, Вера Брежнева и Константин Меладзе решили записать для него музыкальное видео, которое бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике певица исполнила в живую композицию именинника под названием «Вечность», в то время как ее супруг аккомпанировал артистке на синтезаторе, иногда подпевая.

В конце короткого ролика Вера Брежнева обратилась к Monatik, поздравив его с днем рождения и отметив, что и она, и ее супруг «уважают, обожают и любят» певца. Поклонники звезды отечественной эстрады отметили, что подарок удался ей на славу, так как «был заряжен» позитивом и чувствами.

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Кроме того, фанаты Брежневой и Меладзе отметили, что артисты отлично смотрятся вместе и являются поистине гармоничной парой. Фолловеры признались, что увидели в коротком ролике «столько любви и поддержки», что сумели зарядиться позитивом даже в это нелегкое время. Дуэт же знаменитостей подписчики страницы Веры Брежневой в Instagram назвали отличным тандемом и пожелали паре всегда оставаться такими светлыми и любящими, какими они запечатлены на видео.