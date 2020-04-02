В Киеве на мать Лолиты Милявской напали из-за русской речи

Российская певица Лолита Милявская рассказала Дмитрию Гордону о нападении на ее маму и дочку из-за разговоров на русском языке. Инцидент вынудил исполнительницу нанять охрану для своих родственников.

По словам Лолиты Милявской, история с нападением произошла днем, когда ее мама вела внучку Еву (дочь исполнительницы) из школы. Она разговаривала с девочкой по-русски, когда незнакомец сзади спросил ее на «чистом украинском», зачем она говорит на «собачьем языке». Мама Лолиты Милявской даже ответить не успела, поскольку моментально был нанесен удар по голове. Дочь певицы назвала нападавшего «психопатом», но тот ее не тронул.

После этого случая певица решила воспользоваться услугами охранного агентства. Гордон, бравший интервью у певицы, отметил, что в Киеве жители в основном говорят на русском. Поэтому нападение могло иметь связь с запретом Лолите Милявской на въезд на Украину после ее концерта в Керчи перед семьями с трудными детьми и детьми-сиротами в 2015 году. Ее тогда даже сняли с поезда украинские пограничники.

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