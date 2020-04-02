Назван населенный пункт России с самым смешным названием

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Хутор Веселая Жизнь в Краснодарском крае назвали населенным пунктом России с самым смешным названием. Об этом сообщается в исследовании портала «ТурСтат», результаты которого имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Помимо Веселой Жизни, в топ-5 географических объектов с самыми забавными наименованиями вошли село Балдейка в Удмуртии, деревня Бодуны в Смоленской области, деревня Жадины в Новгородской области и село Лох в Саратовской области.

Также в рейтинге оказались деревня Зады в Иркутской области, деревня Пуково в Тверской области, деревня Попки в Псковской области, село Хохотуй в Забайкальском крае и хутор Хренище в Воронежской области.

Специалисты сервиса отметили, что исследование было проведено к Дню смеха — 1 апреля.

В декабре 2019 года в Федеральной кадастровой палате назвали населенные пункты с самыми интересными названиями, чьи границы в 2019 году внесли в госреестр недвижимости. Это, например, хутора Роскошный и Ездоцкий в Белгородской области, деревня Русская Конопелька и поселок Красный Пахарь в Курской области и деревня Красный Слон.